موعد آذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 مايو

مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الاثنين11 مايو 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..


 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

- موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 4:28 م

موعد صلاة المغرب 7:39 م

- موعد صلاة العشاء 9:06 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

- وقت صلاة الفجر 4:28 ص

- موعد صلاة الظهر 12:57 م

- موعد صلاة العصر 4:36 م

- موعد صلاة المغرب 7:46 م

- موعد صلاة العشاء 9:15 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

- وقت صلاة الفجر 4:21 ص

- موعد صلاة الظهر 12:47 ص

- موعد  صلاة العصر 4:25 م

- موعد صلاة المغرب 7:36 م

- موعد صلاة العشاء 9:04 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

- وقت صلاة الفجر 4:21 ص

- وقت صلاة الظهر 12:39 ص

- موعد صلاة العصر 4:12 م

- وقت صلاة المغرب 7:23 م

- وقت صلاة العشاء 8:47 م

 

مواقيت الصلاة فى أسوان

- وقت صلاة الفجر 4:38 ص

- موعد صلاة الظهر 12:45 ص

- موعد صلاة العصر 4:09 م

- موعد صلاة المغرب 7:22 م

- موعد صلاة العشاء 8:42 م

ما هي صلاة التوبة؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن "صلاة التوبة" سنة مستحبة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، مشيرة إلى أنه يُندب للمسلم إذا تورط في معصية أو ذنب أن يسارع إلى التطهر وإحسان الوضوء، ثم يقوم ليتعبد لله بركعتين يرجو بهما العفو والصفح. وأوضحت الدار، في سياق ردها على تساؤلات المواطنين حول ماهية هذه الصلاة وكيفيتها، أن النية الخالصة واستحضار القلب والخشوع التام لله عز وجل هما الركيزتان الأساسيتان في هاتين الركعتين، حيث يتبعهما المذنب بالاستغفار الصادق ليكون ذلك سبباً في مغفرة الله له بإذنه تعالى.
واستدلت دار الإفتاء في بيانها بما ورد عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له»، ودعم النبي ﷺ قوله بقراءة الآية الكريمة من سورة آل عمران: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم﴾.

 وشددت الدار على أن قبول التوبة لا يتوقف عند الصلاة فحسب، بل يجب على المسلم تحقيق شروط التوبة النصوح، وهي: الندم الشديد على فعل المعصية، والعزم الأكيد على عدم العودة إليها مستقبلاً، ورد الحقوق والمظالم إلى أصحابها إذا كانت المعصية متعلقة بحقوق الآدميين.

هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد

