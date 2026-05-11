البنك المركزي:الاحتياطيات النقدية ارتفعت 52.8 مليار دولار في مارس الماضي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 51.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير السياسات النقدية، أن الاحتياطيات واصلت اتجاهها الصعودي لتسجل 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026.

وأشار التقرير إلى أن الحساب المالي والرأسمالي سجل صافي تدفقات وافدة بقيمة 6.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2025، مدعومًا بتدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ المالية.

وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2025، بما ساهم في دعم ارتفاع قيمة الجنيه المصري.