هشام طلعت مصطفى: 53 مليار دولار احتياطيًا نقديًا يعكس قوة الاقتصاد المصري ومواجهة الأزمات

أكد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة أحد الشركات الإستثمارية، أن الاحتياطي النقدي وصل 53 مليار دولار، مما جعل مصر خلال الأزمة العالمية التي حدثت لم تتأثر بها مما يدل على قوة الإقتصاد المصري

وقال هشام طلعت مصطفى، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن رئيس الوزراء شكل مجموعات إقتصادية ساهمت في حل المشاكل الإقتصادية التي ححدثت ويتم طرح المشروعات عليها.

وتابع ان الحكومة المصرية واعية وجادة والرئيس السيسي يتابع كل شئ بأنتظام ويعطي توجيهاته بالتحرك للاقتصاد المصري والمواطن المصري

