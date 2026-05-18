التضامن: منصة رقمية لاختيار مستحقي دعم الزواج في مصر

أكدت الدكتورة راندا فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج «مودة»، أن احتفالية «فرحة مصر» التي شاركت فيها السيدة انتصار السيسي شهدت أجواء من البهجة، وهدفت لتزويج 1000 عريس وعروسة من الفئات الأكثر احتياجًا.

وقالت راندا فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن المبادرة تعتمد على منصة إلكترونية تابعة لـوزارة التضامن الاجتماعي المصرية لاختيار المستحقين، مع مراجعة الطلبات إلكترونيًا وميدانيًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتابعت أنه يشمل الدعم توفير أجهزة كهربائية كاملة للعروسين، إضافة إلى تدريب تأهيلي عبر برنامج «مودة» لبناء أسرة مستقرة، على أن تُعلن شروط ومواعيد التقديم بشكل سنوي