دور كبير في دعم السياحة.. وزير السياحة يكشف تفاصيل تطوير نزلة السمان

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، تطوير نزلة السمان، موضحًا أن هذا لما لها من دور كبير في دعم السياحة المصرية واستقطاب السائحين، موضحا أنه سيتم زيارة الغرف الفندقية.



وتابع خلال لقائه مع مراسل برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المنطقة عانت لسنوات طويلة من العشوائية والبناء بدون ترخيص.



ولفت شريف فتحي ، إلى أن الدولة عندما فكرت في تطوير منطقة نزلت السمان حرصت على مشاركة أهل المنطقة لتنميتها بالمشاركة مع القطاع الخاص.



وأكد أنه تم عرض إستراتيجية الدولة لتطوير نزلة السمان على أهلها، موضحًا أنه حدث توافق في هذا الشأن؛ حيث إن أهل النزلة ليسوا بعيدين عن السياحة.