السياحة والآثار تشارك في مؤتمر IEC IAGTO European Convention

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في النسخة الرابعة للمؤتمر الأوروبي السنوي IEC IAGTO European Convention المتخصص في منتج سياحة الجولف، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للجولف، والذي عُقد هذا العام تحت مظلة اتحاد منظمي رحلات منتج سياحة الجولف IAGTO بمدنية ملجا – كوستا ديل سول في منطقة الأندلس بدولة إسبانيا.

ويعد هذا المؤتمر الحدث الأكثر أهمية من الناحية المهنية في مجال سياحة الجولف على مستوي العالم؛ ويشارك به العديد من أهم منظمي الرحلات ووكلاء السفر المتخصصين فى سياحة الجولف ومن أعضاء اتحاد IAGTO ، بالإضافة إلى المهتمين بسياحة الجولف والمقاصد السياحية التي تجذب السائح الذي يبحث عن هذا النمط السياحي، ومقدمي الخدمات من مختلف أنحاء أوروبا وأفريقيا ودول الخليج.

وأوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذ للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تهدف إلى الترويج لمصر كوجهة سياحية واعدة لسياحة الجولف.

وقد مثَّل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذا المؤتمر السيد محمد محسن مدير وحدة أسواق الأمريكتين وشبه جزيرة إيبريا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، والسيد أحمد صالحين مدير وحدة أسواق شرق أوروبا ودول البلطيق ومسئول ملف منتج سياحة الجولف بالهيئة.

كما شارك بالمؤتمر وفد من الاتحاد المصري للجولف من بينهم السيد عمر هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجولف والسيد أحمد الحلوجي مدير ملف منتج سياحة الجولف بالاتحاد.

وخلال المؤتمر، قدَّم وفد الهيئة عروضاً تقديميه عن أهم المنتجات السياحية المصرية وخاصة منتج سياحة الجولف، وأهم التطورات والمستجدات التي يشهدها المقصد السياحي المصري، ومجهودات الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبرى متعلقة بالسياحة والتي من شأنها زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

كما عقد وفد الهيئة والاتحاد المصري للجولف عدد من الاجتماعات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات السياحة المتخصصة فى منتج سياحة الجولف.

جدير بالذكر أنه شارك بالمؤتمر تحت مظلة الهيئة والاتحاد المصري للجولف عدد من نوادي شرق القاهرة وهى نوادي (قطامية هايتس، قطامية ديونس، مدينتي)، ونوادي غرب القاهرة وهى نوادي جولف (اليجريا، بالم هيلز، نيو جيزة)، بالإضافة إلى الساحل الشمالي (ساوث ميد).

