تراجع معظم الأسهم الآسيوية وسط تصاعد التوترات في إيران

تراجعت معظم الأسهم الآسيوية بشكل طفيف اليوم / الثلاثاء / ، بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة داخل إيران، ما حد من التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، رغم أن الأسهم الكورية الجنوبية سجلت مستويات قياسية جديدة بعد عودة التداولات عقب عطلة رسمية.

وظلت أسهم التكنولوجيا في أنحاء المنطقة متماسكة نسبيا، مستفيدة من المكاسب القوية التي حققتها بورصة “وول ستريت” الأسبوع الماضي، كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل محدود خلال التداولات الآسيوية، بعد إغلاق الأسواق الأمريكية أمس / الإثنين / بمناسبة عطلة “يوم الذكرى”.

وظل شعور المستثمرين هشا بعد أن شنت الولايات المتحدة ما وصفته بضربات دفاعية استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ وسفنا في جنوب إيران، رغم استمرار المحادثات الرامية لإنهاء النزاع؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وتراجع مؤشر “نيكي 225” الياباني بنسبة 0.3% إلى 64,994.4 نقطة، بعد أن سجل مستويات قياسية تاريخية في الجلسة السابقة، بينما انخفض مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وكان مؤشر “نيكي” قد سجل مستوى قياسيا بلغ 65,408.7 نقطة أمس / الإثنين / مدعوما بمكاسب شركات الرقائق الإلكترونية.

وفي الصين، انخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.8%، بينما تراجع مؤشر “سي إس آي 300” للأسهم القيادية بنسبة 0.3%.

كما هبط مؤشر “إس آند بي/إيه إس إكس 200” الاسترالي بنسبة 0.4%، بينما تراجع مؤشر “ستريتس تايمز” السنغافوري بنسبة 0.3%.

في المقابل، تحرك مؤشر “نيفتي 50” الهندي بشكل شبه مستقر.

وعلى النقيض من بقية الأسواق، قفز مؤشر “كوسبي” الكوري الجنوبي بأكثر من 3% ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 8,131.15 نقطة، مدفوعا بمكاسب شركات الرقائق الإلكترونية والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد إعادة فتح الأسواق عقب عطلة أمس / الإثنين /.

وارتفع سهم “سامسونج إلكترونيكس” بنحو 3%، بينما قفز سهم “إس كيه هاينكس” بحوالي 7% وسط استمرار الحماس المرتبط بالطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأسهم أشباه الموصلات.

كما ارتفع مؤشر “هانج سنج” في هونج كونج بنسبة 0.5% مع صعود قوي لأسهم شركات الرقائق في تداولات تعويضية بعد العطلة.

جاءت المكاسب أيضا بعد إعلان “هواوي تكنولوجيز” عن تحقيق اختراق كبير في تصميم أشباه الموصلات، ما عزز التفاؤل بشأن قدرة الصين على تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية.

وقفز سهم “هوا هونج سيميكوندكتور” بأكثر من 14%، بينما ارتفع سهم “سيميكوندكتور مانوفاكتشرينج إنترناشيونال كورب” بحوالي 10%.