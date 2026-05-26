قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجموعة مصر.. فيفا يتمسك بإقامة مباريات إيران في أمريكا رغم أزمة التأشيرات
استعدادا لـ المونديال.. طاقم حكام جزائري لإدارة ودية مصر وروسيا
توغلات إسرائيلية و100 غارة.. وتصدٍ قوي من حزب الله في جنوب لبنان
ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية بالإسكندرية
"الحج السعودية" تعلن اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات
كنت بهزر.. القبض على سائق نقل ثقيل يرقص أثناء القيادة في البدرشين
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك
إيران تعدم شخص بتهمة العمالة والتخابر مع إسرائيل
مونديال 2026.. منتخب السعودية يصل أمريكا استعدادًا للمشاركة بكأس العالم
انخفاضات مفاجئة في أسعار السلع اليوم .. وتراجع كبير في أسعار المكرونة وزيوت الطعام
بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة
بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة يلقيها الشيخ الحذيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد حالات الزواج الممنوع.. تقسيم قانوني بين المحرمات الدائمة والمؤقتة

الزواج
الزواج
عبد الرحمن سرحان

كشفت مواد مشروع قانون الأسرة الجديد عن تنظيم قانوني مفصل لحالات الزواج الممنوع، من خلال تقسيمها إلى “محرمات على التأبيد” و”محرمات على التأقيت”، بما يضع إطارًا واضحًا لدوائر النسب والمصاهرة والرضاع، ويهدف إلى ضبط الأحكام المنظمة للعلاقات الأسرية.

المحرمات على التأبيد بسبب النسب

نصت المادة (10) من مشروع القانون على حظر الزواج بشكل دائم في حالات النسب، وتشمل:

الأصول وإن علوا مثل الأب والأم والأجداد

الفروع وإن نزلوا مثل الأبناء والأحفاد

فروع أحد الأبوين أو كليهما مثل الإخوة وأبنائهم

الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات

المحرمات بسبب المصاهرة

وفق المادة (11)، يحظر الزواج في حالات المصاهرة التالية:

زوجة الأصل وإن علَت

زوجة الفرع وإن نزل

أصول الزوجة وإن علون

فروع الزوجة بعد الدخول بها دخولًا حقيقيًا

أصول وفروع من تم الدخول بها في عقد غير صحيح

المحرمات بسبب الرضاع واللعان والزنا

المادة (12): يثبت التحريم بالرضاع إذا تم خلال أول عامين وبواقع خمس رضعات مشبعات متفرقات، ويأخذ حكم النسب والمصاهرة.

المادة (13): يحرم الزواج بعد وقوع اللعان بين الزوجين.

المادة (14): يمتد التحريم في حالات الزنا ليشمل أصول وفروع الطرفين.

المحرمات المؤقتة على الزواج

حددت المادة (15) الحالات التي يمنع فيها الزواج مؤقتًا، وتشمل:

الزواج بغير المسلمات من أهل الديانات السماوية

الزواج بزوجة الغير أو المعتدة

الجمع بين الأختين أو المحارم

الزواج بأكثر من أربع زوجات

الزواج بالمطلقة بينونة كبرى قبل انتهاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا

الحكومة مشروع القانون
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن مشروع قانون الأسرة الجديد يعكس توجهًا نحو ضبط العلاقات الأسرية بشكل أكثر تفصيلًا، عبر تحديد دقيق لحالات التحريم الدائم والمؤقت، بما يحد من النزاعات ويعزز استقرار البنية الأسرية وفق إطار قانوني منظم وواضح.

مشروع قانون الأسرة قانون الأسرة مشروع قانون الأسرة الجديد قانون الأسرة الجديد مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

تهنئة عيد الاضحى 2026

تهنئة عيد الاضحى 2026 مكتوبة .. أجمل 400 معايدة ورسائل وتهاني للأصدقاء والأحبة

الدعاء يوم عرفة

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

جبل عرفات

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

ترشيحاتنا

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

مؤنسات الحرم المكي

مؤنسات الحرم يوم عرفة.. ماذا يفعلن في الكعبة مرتديات ملابس سواد؟ حارسات البيت الحرام

خطيب عرفات

خطيب عرفات للحجاج: ابتعدوا عن الجدال واتقوا الله ولا للشعارات السياسية

بالصور

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

الشرقية تتصدر الجمهورية في المبادرات الرئاسية للأورام السرطانية ودعم صحة المرأة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد