نجوم «دولة التلاوة» يكشفون أجمل وأصعب اللحظات في برنامج «واحد من الناس»

في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس»، المذاع في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، استضاف الإعلامي عمرو الليثي نجوم برنامج «دولة التلاوة»، بعد النجاح الكبير الذي حققوه، وتحولهم إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي والبيوت والمساجد، بفضل أصواتهم التي لامست قلوب الجمهور.

وشهدت الحلقة حضور الفائز بالمركز الأول الشيخ محمد محمد كامل، إلى جانب الشيخ محمد وفيق، الذي حظي بإشادة وتصفيق واسع من الجمهور، بالإضافة إلى الطفل الشيخ عبد الله عبد الموجود، الذي أبكى المشاهدين بعد خروجه من المسابقة قبل أن يعود مجددًا بدعم ومحبة الجمهور.

وقال الشيخ محمد محمد كامل، الفائز بالمركز الأول، إنه يدرس في الفرقة الثالثة بكلية أصول الدين، موضحًا أن رحلته مع القرآن الكريم بدأت منذ ست سنوات، وأنه ينتمي إلى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وأضاف أنه بدأ حفظ القرآن الكريم على يد عدد من المشايخ، حتى أتم الله عليه نعمة الحفظ كاملًا، مشيرًا إلى أنه ختم القرآن الكريم في سن الخامسة عشرة.

وعن فوزه بالمركز الأول في برنامج «دولة التلاوة»، أعرب عن سعادته الكبيرة، مؤكدًا أن هذا الفوز فضل كبير من الله، وأنه فخور بتلك اللحظات الجميلة التي عاشها خلال البرنامج، موضحًا أنه لم يكن يعلم من سيفوز حتى إعلان النتيجة النهائية، كما عبّر عن اعتزازه بتكريم الرئيس له.

وأشار إلى تأثره بعدد من كبار القراء، من بينهم الشيخ محمد الليثي والشيخ الشحات محمد أنور.

وعلى جانب آخر، قال الشيخ محمد وفيق إنه ينتمي إلى محافظة الدقهلية، وهو خريج الأزهر الشريف، موضحًا أنه بدأ حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وأتم الحفظ في سن الثالثة عشرة، على يد عدد من المشايخ بقرية طناح.

وأضاف أنه شارك في إحدى المسابقات بمدينة المنصورة خلال احتفالية كبرى، وتمكن من تحقيق مركز متقدم خلالها.

وعن مشاركته في برنامج «دولة التلاوة»، أوضح أن من أصعب المواقف التي تعرض لها كانت المنافسة مع الطفل الشيخ عبد الله، مؤكدًا أن المنافسة بينهما كانت قوية للغاية، لدرجة أنه فكر في التنازل من أجله لصغر سنه.

وأضاف أنه بعد اختياره واستبعاد الشيخ عبد الله، توجه إلى لجنة التحكيم مطالبًا بعودته مرة أخرى، بسبب موهبته وصغر سنه، حتى عاد بالفعل إلى البرنامج بتصويت الجمهور.

فيما أوضح الشيخ عبد الله عبد الموجود، البالغ من العمر 12 عامًا، أنه ينتمي أيضًا إلى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، مؤكدًا أن علاقته بالقرآن الكريم بدأت منذ سن الثامنة.

وأشار إلى أن أصعب اللحظات التي مر بها في البرنامج كانت خلال المنافسة مع الشيخ محمد وفيق، موضحًا أنه شعر بحزن شديد بعد خروجه من المسابقة، إلا أن عودته مرة أخرى بتصويت الجمهور كانت من أسعد اللحظات في حياته.

وأكد الطفل الشيخ عبد الله حبه لكبار القراء والمشايخ، ومن بينهم الشيخ محمد الليثي.

وتناولت الحلقة عددًا من الأسرار والكواليس الخاصة بمشاركتهم في برنامج «دولة التلاوة»، كما استعرضت رحلتهم الصعبة داخل المسابقة، وأبرز اللحظات المؤثرة التي عاشوها، إلى جانب تأثير القرآن الكريم في حياتهم، بعدما أصبحوا من أبرز الأصوات الشابة التي لفتت الأنظار في مصر والعالم العربي.