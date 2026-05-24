قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الإثنين.. رياح مثيرة للأتربة تضرب هذه المناطق وشبورة كثيفة صباحاً
غارات إسرائيلية جديد على جنوب لبنان
أحمد عز: الالتزام والصرامة سر النجاح في العمل الفني
ضياء رشوان: الصحافة المصرية الأكثر تأثيرًا ومهنية رغم تحديات الإعلام الرقمي
زيزو يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة تجديد عقده مع الزمالك
لمدة 3 أشهر.. خصم 50% على تذاكر المونوريل خلال العطلات الرسمية والمناسبات
ستارمر: نحتاج اتفاقا ينهي الصراع بين أمريكا وإيران ويعيد فتح مضيق هرمز
كريم عبد العزيز عن فيلم 7 Dogs: تصوير دقيق بلا مجال للصدفة.. ومشاهد تحت الماء لساعات طويلة
فيلم 7 Dogs.. كريم عبد العزيز: عودة قوية إلى الأكشن.. وفخور بمشاركة نجوم عالميين
قبل إجازة العيد.. طريقة شحن كارت الكهرباء NFC وفوري
بسبب مخالفات على مجرى النيل.. «الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام
مصرع سيدة صعقًا بالكهرباء في أبو قرقاص بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجوم «دولة التلاوة» يكشفون أجمل وأصعب اللحظات في برنامج «واحد من الناس»

واحد من الناس
واحد من الناس
عادل نصار

في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس»، المذاع في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، استضاف الإعلامي عمرو الليثي نجوم برنامج «دولة التلاوة»، بعد النجاح الكبير الذي حققوه، وتحولهم إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي والبيوت والمساجد، بفضل أصواتهم التي لامست قلوب الجمهور.

وشهدت الحلقة حضور الفائز بالمركز الأول الشيخ محمد محمد كامل، إلى جانب الشيخ محمد وفيق، الذي حظي بإشادة وتصفيق واسع من الجمهور، بالإضافة إلى الطفل الشيخ عبد الله عبد الموجود، الذي أبكى المشاهدين بعد خروجه من المسابقة قبل أن يعود مجددًا بدعم ومحبة الجمهور.

وقال الشيخ محمد محمد كامل، الفائز بالمركز الأول، إنه يدرس في الفرقة الثالثة بكلية أصول الدين، موضحًا أن رحلته مع القرآن الكريم بدأت منذ ست سنوات، وأنه ينتمي إلى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وأضاف أنه بدأ حفظ القرآن الكريم على يد عدد من المشايخ، حتى أتم الله عليه نعمة الحفظ كاملًا، مشيرًا إلى أنه ختم القرآن الكريم في سن الخامسة عشرة.

وعن فوزه بالمركز الأول في برنامج «دولة التلاوة»، أعرب عن سعادته الكبيرة، مؤكدًا أن هذا الفوز فضل كبير من الله، وأنه فخور بتلك اللحظات الجميلة التي عاشها خلال البرنامج، موضحًا أنه لم يكن يعلم من سيفوز حتى إعلان النتيجة النهائية، كما عبّر عن اعتزازه بتكريم الرئيس له.

وأشار إلى تأثره بعدد من كبار القراء، من بينهم الشيخ محمد الليثي والشيخ الشحات محمد أنور.

وعلى جانب آخر، قال الشيخ محمد وفيق إنه ينتمي إلى محافظة الدقهلية، وهو خريج الأزهر الشريف، موضحًا أنه بدأ حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وأتم الحفظ في سن الثالثة عشرة، على يد عدد من المشايخ بقرية طناح.

وأضاف أنه شارك في إحدى المسابقات بمدينة المنصورة خلال احتفالية كبرى، وتمكن من تحقيق مركز متقدم خلالها.

وعن مشاركته في برنامج «دولة التلاوة»، أوضح أن من أصعب المواقف التي تعرض لها كانت المنافسة مع الطفل الشيخ عبد الله، مؤكدًا أن المنافسة بينهما كانت قوية للغاية، لدرجة أنه فكر في التنازل من أجله لصغر سنه.

وأضاف أنه بعد اختياره واستبعاد الشيخ عبد الله، توجه إلى لجنة التحكيم مطالبًا بعودته مرة أخرى، بسبب موهبته وصغر سنه، حتى عاد بالفعل إلى البرنامج بتصويت الجمهور.

فيما أوضح الشيخ عبد الله عبد الموجود، البالغ من العمر 12 عامًا، أنه ينتمي أيضًا إلى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، مؤكدًا أن علاقته بالقرآن الكريم بدأت منذ سن الثامنة.

وأشار إلى أن أصعب اللحظات التي مر بها في البرنامج كانت خلال المنافسة مع الشيخ محمد وفيق، موضحًا أنه شعر بحزن شديد بعد خروجه من المسابقة، إلا أن عودته مرة أخرى بتصويت الجمهور كانت من أسعد اللحظات في حياته.

وأكد الطفل الشيخ عبد الله حبه لكبار القراء والمشايخ، ومن بينهم الشيخ محمد الليثي.

وتناولت الحلقة عددًا من الأسرار والكواليس الخاصة بمشاركتهم في برنامج «دولة التلاوة»، كما استعرضت رحلتهم الصعبة داخل المسابقة، وأبرز اللحظات المؤثرة التي عاشوها، إلى جانب تأثير القرآن الكريم في حياتهم، بعدما أصبحوا من أبرز الأصوات الشابة التي لفتت الأنظار في مصر والعالم العربي.

دولة التلاوة واحد من الناس عمرو الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

الزمالك

الأهلي يترقب سقوط الرخصة.. كيف يتحرك الأحمر للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدلًا من الزمالك؟

كريم فهمي

كريم فهمي يعترف: حطمت منزل والدتي بعد زواجها ونادم على هذا التصرف| تفاصيل

أسعار الأضاحي 2026

كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق

ترشيحاتنا

زيزو

شعور غريب وممتع.. زيزو يكشف كواليس انطلاقته مع الأهلي في كأس العالم للأندية

زيزو

والدي سر قراراتي| زيزو: لم أندم على اللعب للزمالك.. والانضمام للأهلي محطة مهمة في مسيرتي

الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يتمسك بثنائي الفريق ويرغب في تجديد إعاراتهما

بالصور

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية بمعايير ‏FIA

أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏

مدحت صالح ومدحت العدل وعمرو مصطفى في عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم| صور

نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

فيديو

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد