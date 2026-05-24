جيانكارلو إسبوزيتو: 7DOGS تجربة سينمائية تتجاوز الحدود المحلية

كشف الفنان العالمي جيانكارلو إسبوزيتو أن انضمامه إلى فيلم 7DOGS جاء بدافع الفضول الفني والرغبة في خوض تجربة تحمل طابعاً عالمياً، مؤكداً أن المشروع لفت انتباهه منذ البداية بسبب فكرته وطموحه الإنتاجي الكبير.

وقال إسبوزيتو، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن العمل مع نجوم متعددة في الفيلم من أبرز الأسباب التي شجعته على المشاركة، مشيراً إلى أنه كان لديه فضول للمشاركة في العمل.

قدرة كبيرة على تقديم أفلام أكشن بروح معاصرة.

وأضاف أن تصوير الفيلم في السعودية منح التجربة بعداً مختلفاً، سواء من خلال طبيعة المواقع أو الأجواء الثقافية التي اكتشفها خلال فترة العمل، مؤكدا أن المشروع أتاح له أيضاً التعاون مع المخرجين عادل العربي وبلال فلاح، اللذين يمتلكان رؤية بصرية حديثة وقدرة كبيرة على تقديم أفلام أكشن بروح معاصرة.