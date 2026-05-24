بلال فلاح: تصوير 7 Dogs في صحراء السعودية كان تحديا مميزا

أكد المخرج العالمي، بلال فلاح أن فريق عمل فيلم 7 Dogs واجه العديد من التحديات الفنية خلال مراحل التصوير، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكاميرات وتقنيات التصوير والمؤثرات الحركية.

وقال فلاح، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن التصوير في الصحراء السعودية شكّل تجربة استثنائية، مشيداً بالتعاون الكبير الذي قدمه المسؤولون في المملكة لتسهيل العمل.

وأشار إلى أن الإنتاج اعتمد على أنظمة تصوير متعددة ومتطورة؛ الأمر الذي تطلّب جهداً كبيراً ودقة عالية في التنفيذ.

التعاون والعمل الجماعي

وأضاف أن طبيعة العمل كانت صعبة في بعض الأحيان، إلا أن روح التعاون والعمل الجماعي بين أفراد الفريق أسهمت في إنجاز التجربة بصورة مميزة، وخلق أجواء احترافية انعكست على جودة العمل النهائي.