الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ارتفاع أسعار النفط بعد تقارير عن هجمات أمريكية جديدة على إيران

أ ش أ

 ارتفعت أسعار النفط في بداية التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء، بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة نفذت هجمات جديدة ضد إيران، ما بدد الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم يوليو بنحو 2% عند الافتتاح لتصل إلى 97.84 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2% إلى 91.40 دولار للبرميل؛ بحسب ما نقلته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

ولم تتم تسوية عقود خام غرب تكساس امس الاثنين بسبب عطلة رسمية في الأسواق الأمريكية؛ وكان خام برنت قد تراجع بنحو 3% امس الاثنين.

أفادت تقارير مساء أمس الاثنين بأن الولايات المتحدة شنت ضربات جديدة استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ وزوارق مخصصة لزرع الألغام في جنوب إيران.

وذكر الجيش الأمريكي إن الضربات جاءت في إطار “الدفاع عن النفس”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائمًا.

ولم يتضح على الفور رد طهران على هذه التطورات العسكرية الجديدة، لكن أي تصعيد عسكري متجدد قد يعقد مفاوضات السلام الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعدما حذرت طهران مرارًا واشنطن من شن المزيد من الهجمات.

وأدت التحركات العسكرية الجديدة إلى تقليص تأثير سلسلة تقارير سابقة تحدثت عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق إطار لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بقوة امس الاثنين عقب تلك التقارير، إلا أن غياب الوضوح الكامل بشأن تفاصيل الاتفاق حدّ من خسائر الخام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران، مدعيًا أن الجمهورية الإسلامية ستقوم بتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب.

في المقابل، نفت إيران إلى حد كبير وجود خطط للتخلي عن اليورانيوم الخاص بها، رغم أن تقارير أظهرت استعداد طهران للدخول في مفاوضات مستقبلية بشأن أنشطتها النووية.

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

