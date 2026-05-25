المحامين تطرح مناقصة عامة لتوريد مواد بناء المدينة السكنية بحدائق أكتوبر

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن طرح مناقصة عامة بين مقاولي القطاعين العام والخاص، لتنفيذ عملية توريد طوب أحمر آلي وطوب أسمنتي آلي، لصالح أعمال عمارات المدينة السكنية للمحامين بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن.

مناقصة عامة بين مقاولي القطاع العام والخاص

وأوضحت النقابة فى اعلانها ، تعلن عن مناقصة عامة بين مقاولي القطاع العام والخاص لتنفيذ عملية توريد طوب أحمر آلي وتوريد طوب أسمنتي آلي لأعمال عمارات المدينة السكنية بحدائق أكتوبر وطبقًا لكراسة الشروط والمواصفات في هذا الشأن.

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة المشروعات بالنقابة العامة نظير مبلغ 2000 جنيه فقط ألفي جنيه لا غير، تسدد بخزينة النقابة العامة بالنادي النهري بالمعادي – القاهرة ( يتم شراء كراسة الشروط والمواصفات من يوم الاثنين الموافق 1 / 6/ 2026 وحتي السبت 6/6 / 2026.

يتم تقديم العطاءات بنظام المظروفين الفني والمالي في موعد غايته يوم الاثنين الموافق 8 /6 / 2026 على أن يرفق بها التأمين الابتدائي بالمظروف الفني، وعلى أن تكون جلسة فتح المظاريف الفنية يوم السبت الموافق 20 / 6 / 2026 بمقر النقابة العامة الساعة الواحدة ظهرًا،ويتم فتح المظاريف المالية يوم الخميس الموافق 25 / 6 / 2026.

على المقاول:

1- تقديم شهادة القيد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على ألا تقل عن الفئة الخامسة.

2- التأمين الابتدائي للمناقصة العامة مبلغ 50000 خمسون ألف جنيه من قيمة التوريد بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء وساري المفعول لمدة توريد الكميات ومن تاريخ فض المظاريف الفنية قابلة للتجديد لصالح (النقابة العامة للمحامين) أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني يستكمل 5% فور رسو المناقصة كتأمين نهائي من إجمالي العملية أو تحويل إلكتروني على حساب النقابة العامة