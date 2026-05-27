حسن الرداد يحتفل بعيد الأضحى المبارك على طريقته

هنّأ الفنان حسن الرداد، جمهوره ومتابعيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر حسن الرداد في صورة بالذكاء الاصطناعي مع خروف العيد، وكتب: “عيد أضحى مبارك تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال”.

وكان الفنان حسن الرداد قد شارك مؤخرًا جمهوره مقطع فيديو عفويًا عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، ظهر خلاله برفقة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وشقيقتها دنيا سمير غانم، وابنتها كايلا رامي رضوان، والفنانة تارا عماد، وعدد من أصدقائهم، في أجواء عائلية مليئة بالبهجة.

وظهر الرداد ومن معه وهم يرقصون على أنغام الطبلة، في لحظات مليئة بالضحك وخفة الظل، وهو ما تفاعل معه المتابعون بشكل واسع، حيث أشادوا بروحهم المرحة والعلاقة القوية التي تجمعهم.