حسن الرداد يكشف سر تكرار تعاونه مع أحمد السبكي: “أبويا التاني وبنرتاح سوا في الشغل”

كشف الفنان حسن الرداد عن السبب وراء تكرار تعاونه الفني مع المنتج أحمد السبكي، مؤكدًا أن العلاقة بينهما تتجاوز حدود العمل إلى ارتباط عائلي قوي.

وأوضح الرداد في تصريحات صحفية، أن السبكي بمثابة “أب ثانٍ” له، مشيرًا إلى قوة العلاقة التي تجمعهما منذ سنوات طويلة، حيث قال: “هو أبويا التاني وحبيب قلبي، وعيلته كلهم عيلتي وولاده أخواتي”.

وأضاف أن هذا التقارب الإنساني ينعكس بشكل مباشر على العمل بينهما، مؤكدًا أنه يشعر براحة كبيرة أثناء التعاون معه، وهو ما يدفعه لتكرار التجارب الفنية المشتركة باستمرار

فيلم “طه الغريب” لحسن الرداد

في سياق آخر، تحدث حسن الرداد عن أحدث أعماله الفنية، حيث يواصل تصوير فيلمه الجديد «طه الغريب»، استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يحقق صدى واسعًا عند عرضه.