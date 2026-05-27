فرحة وفرصة للتأمل .. هنا شيحة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

هنّأت الفنانة هنا شيحة، جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2026.

وكتبت هنا شيحة فى منشور عبر حسابها على انستجرام: “كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى العيد مش بس مناسبة، العيد هو لحظة سلام جميلة وسط كل الزحمة، وعلشان نفتكر إن الرحمة، والمحبة، والنية الطيبة هما اللى بيخلّوا للحياة معنى العيد فرحه وفرصة للتأمل يارب يكون عيد مليان طمأنينة”.

وتابعت: “وقلوب خفيفة، وضحكة من القلب، وأيام أهدى وأحن على الجميع، عيد سعيد عليكم وعلى اللى بتحبوهم”.

من جانب آخر، وقعت النجمة هنا شيحة بطولة الفيلم السينمائي الجديد "حين يكتب الحب"،

ويشاركها بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي و معتصم النهار ، و جميلة عوض،و شيري عادل وسوسن بدر ونانسي صلاح ،و محسن بن منصور، وسارة بركة، وإلهام صفي الدين، ، وشريف حافظ، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى ، وحين يكتب الحب تدور أحداثه في إطار رومانسي.