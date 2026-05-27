بعد أداء الصلاة بمسجد الرحمن الرحيم .. الرئيس السيسي يستمع إلى خطبة عيد الأضحى المبارك |فيديو

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الإدارية، على الإستماع لخطبة عيد الأضحى المبارك.

وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس في تهنئته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية، عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله العلي القدير "أن يتقبل عباداتهم ودعواتهم، وأن ينعم على بلادهم وعلى الأمة الإسلامية بدوام الأمن والسلام والاستقرار".

کما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث هنأهم بالعيد وتمنى لهم عيدًا سعيدا مباركا.