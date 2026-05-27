أحمد الشناوي يشارك صورًا من الحج .. شاهد

شارك أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، صورًا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أثناء أداء مناسك الحج.

وحرص الشناوي على تهنئة متابعيه بعيد الأضحى، وكتب: “كل سنة والأمة الإسلامية بخير عيد أضحى مبارك”.

وكان قد أعرب أحمد الشناوي حارس بيراميدز، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس مصر على حساب زد.

وقال “الشناوي”، خلال ظهوره في برنامج «أوضة اللبس» المذاع عبر قناة النهار: "الحمد لله، هذه البطولة الخامسة لنا مع بيراميدز خلال عامين، ونتمنى تحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة".

وأضاف أن جميع عناصر الفريق تستحق ما تحقق من نجاحات، موضحًا: "اللاعبون يستحقون ذلك بكل تأكيد، ولدينا جهاز فني مميز وإدارة تعمل في صمت، وكل من داخل النادي يبذل مجهودًا كبيرًا من أجل وصول الفريق إلى هذه المكانة".