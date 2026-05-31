الطماطم والخيار بـ 20 جنيه.. أسعار الخضار اليوم في سوق العبور للجملة

شهدت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد 31 مايو 2026، استقرارًا واضحًا وفق آخر تحديثات السوق، وهو ما يعكس حالة من الهدوء في حركة التداول داخل واحد من أكبر أسواق الجملة في مصر، والذي يُعد مرجعًا أساسيًا لتجار التجزئة والمستهلكين.

وفيما يلي أبرز أسعار الخضار:

الباذنجان بأنواعه:

الباذنجان البلدي: من 8 إلى 12 جنيهًا.

الباذنجان الرومي: من 7 إلى 13 جنيهًا.

الباذنجان الأبيض: من 10 إلى 15 جنيهًا.

الفلفل بأنواعه:

الفلفل الرومي: من 15 إلى 25 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 10 إلى 30 جنيهًا.

الفلفل الألوان: من 25 إلى 45 جنيهًا.

أسعار الخيار:

الخيار الصوب: من 15 إلى 20 جنيهًا.

الخيار البلدي: من 17 إلى 20 جنيهًا.

الثوم والليمون:

الثوم: من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 30 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 9 إلى 15 جنيهًا.

الطماطم والبطاطس:

الطماطم: من 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

البطاطس: من 9.5 إلى 13 جنيهًا للكيلو.

البصل بأنواعه:

البصل الأبيض: من 6 إلى 9 جنيهات.

البصل الأحمر: من 5 إلى 7 جنيهات.

الكوسة والجزر:

الكوسة: من 10 إلى 25 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 9 إلى 15 جنيهًا.

الخضروات الطازجة:

الفاصوليا: من 20 إلى 30 جنيهًا.

البامية: من 40 إلى 60 جنيهًا.

البسلة: من 40 إلى 45 جنيهًا.

الملوخية: من 15 إلى 20 جنيهًا.

السبانخ: من 8 إلى 20 جنيهًا.