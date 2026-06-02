بورصة الدواجن اليوم| استقرار في أسواق الطيور.. والأسعار من 60 جنيها

​شهدت أسواق اللحوم البيضاء والدواجن والطيور استقراراً ملحوظاً في الأسعار وتنوعاً كبيراً في المعروض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط إقبال متوسط من المواطنين الذين باتوا يبحثون عن البدائل الأكثر توفيراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

​وحرص العديد من التجار على طرح "عروض الكميات" أو ما يُعرف بـ "الوزن الكبير" كآلية لتنشيط حركة البيع وتحقيق توازن يرضي المستهلك؛ حيث تنخفض أسعار الكيلو بشكل ملحوظ عند الشراء بكميات تبدأ من 3 كيلو وحتى 10 كيلو جرامات.

​أسعار الفراخ والطيور

و​استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم عند 80 جنيهاً للكيلو للمستهلك، بينما قدم التجار عروضاً تنافسية تتيح شراء 10 كيلو جرامات بسعر 750 جنيهاً (بواقع 75 جنيهاً للكيلو)، وهو ما لاقى استحساناً من الأسر الكبيرة.

​أما بالنسبة للفراخ البلدي، فقد سجلت 110 جنيهات للكيلو، مع وجود عرض خاص للـ 10 كيلو بسعر 999 جنيهاً. وفي سياق متصل، تراوحت أسعار الأصناف الأخرى كالآتي:

​الفراخ البلدي الصعيدي والحشو: 130 جنيهاً للكيلو.

​الفراخ العتاقي وديوك الأمهات البلدي: استقرت عند 100 جنيه للكيلو.

​الأمهات الأبيض: سجلت الخيار الأقل سعراً في الطيور الكاملة بـ 80 جنيهاً للكيلو.

​بورصة الطيور الأخرى: الحمام الجامبو يتصدر والأرانب مستقرة

​بينما حافظ البط البلدي والوز الشامورت على سعر موحد بلغ 130 جنيهاً للكيلو، بينما سجل الرومي البلدي 170 جنيهاً للكيلو نظراً لزيادة الطلب عليه في العزومات.

وجاء الحمام الجامبو في صدارة الطيور الفاخرة بسعر 240 جنيهاً للجوز، في حين استقرت أسعار الأرانب البلدي عند 120 جنيهاً للكيلو.

​قسم “المجزّءات”

​كما يشهد قسم “المجزّءات والمصنعات” الإقبال الأكبر يومياً، نظراً لسهولة تحضيره وتناسبه مع مختلف الميزانيات.

وشهدت أسعار اليوم طرح عروض قوية على الكميات جاءت على النحو التالي:

​الأوراك: سجلت 90 جنيهاً للكيلو الفردي، وانخفضت إلى 85 جنيهاً في عرض الـ 5 كيلو (425 جنيهاً)، وإلى 80 جنيهاً في عرض الـ 10 كيلو (799 جنيهاً).

​البانيه والشيش طاووق: سجل كيلو البانيه 220 جنيهاً، بينما تم توحيد سعر الشيش طاووق وشاورما الفراخ عند 200 جنيه للكيلو، مع عرض خاص لشراء 3 كيلو بسعر 499 جنيهاً.

​الدبابيس والحمام الكداب والصدور بالعظم: استقرت عند 140 جنيهاً للكيلو، مع تقديم عرض موحد للـ 3 كيلو بسعر 400 جنيه.

​الكبد والقوانص والأجنحة: سجلت الكبد والقوانص 100 جنيه للكيلو (وعرض الـ 2.5 كيلو بـ 200 جنيه)، بينما استقرت الأجنحة (الونجز) كخيار اقتصادي سريع عند 60 جنيهاً للكيلو.