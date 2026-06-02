قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلاف على أولوية الجلوس | الداخلية تكشف تفاصيل قيام مسن بـ سبّ فتاة بالمترو
نتنياهو يتوعد إيران بالسقوط ويهدد بيروت : لا عودة لنظام طهران
وزير العمل يبحث مع نظيريه الجزائري والسوداني بجنيف تعزيز التعاون وتطوير التدريب المهني
خلفًا لتولسي غابارد.."ترامب" يكلّف بيل بولتي بقيادة الاستخبارات الوطنية مؤقتًا
السيطرة على حريق مصنع تحت التشطيب بالمنطقة الصناعية في العبور
الأغذية العالمي: المناطق الجنوبية بلبنان الأكثر تضررا بسبب القصف الإسرائيلي
رسميا الدولار يتراجع 13 قرشا.. وهذا سعره الآن
نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس
الغرفة 202 تشعل أحلام الأرجنتين.. هل يكتب ميسي الفصل الأخير من الأسطورة في مونديال 2026؟
تراجع الذهب وعيار 18 يسجل رقماً قياسياً
الأغذية العالمي بلبنان: مليون و240 ألف شخص يواجهون انعداما بالأمن الغذائي
ريال مدريد يجهز ثورة ما بعد الانتخابات.. بيريز يقترب من حسم أولى صفقات المشروع الجديد .. إيه الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بورصة الدواجن اليوم| استقرار في أسواق الطيور.. والأسعار من 60 جنيها

الدواجن
الدواجن
قسم الخدمات

​شهدت أسواق اللحوم البيضاء والدواجن والطيور استقراراً ملحوظاً في الأسعار وتنوعاً كبيراً في المعروض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط إقبال متوسط من المواطنين الذين باتوا يبحثون عن البدائل الأكثر توفيراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

​وحرص العديد من التجار على طرح "عروض الكميات" أو ما يُعرف بـ "الوزن الكبير" كآلية لتنشيط حركة البيع وتحقيق توازن يرضي المستهلك؛ حيث تنخفض أسعار الكيلو بشكل ملحوظ عند الشراء بكميات تبدأ من 3 كيلو وحتى 10 كيلو جرامات.

​أسعار الفراخ والطيور

و​استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم عند 80 جنيهاً للكيلو للمستهلك، بينما قدم التجار عروضاً تنافسية تتيح شراء 10 كيلو جرامات بسعر 750 جنيهاً (بواقع 75 جنيهاً للكيلو)، وهو ما لاقى استحساناً من الأسر الكبيرة.

​أما بالنسبة للفراخ البلدي، فقد سجلت 110 جنيهات للكيلو، مع وجود عرض خاص للـ 10 كيلو بسعر 999 جنيهاً. وفي سياق متصل، تراوحت أسعار الأصناف الأخرى كالآتي:

الفراخ البلدي الصعيدي والحشو: 130 جنيهاً للكيلو.

الفراخ العتاقي وديوك الأمهات البلدي: استقرت عند 100 جنيه للكيلو.

الأمهات الأبيض: سجلت الخيار الأقل سعراً في الطيور الكاملة بـ 80 جنيهاً للكيلو.

بورصة الطيور الأخرى: الحمام الجامبو يتصدر والأرانب مستقرة

​بينما حافظ البط البلدي والوز الشامورت على سعر موحد بلغ 130 جنيهاً للكيلو، بينما سجل الرومي البلدي 170 جنيهاً للكيلو نظراً لزيادة الطلب عليه في العزومات. 

وجاء الحمام الجامبو في صدارة الطيور الفاخرة بسعر 240 جنيهاً للجوز، في حين استقرت أسعار الأرانب البلدي عند 120 جنيهاً للكيلو.

​قسم “المجزّءات”

​كما يشهد قسم “المجزّءات والمصنعات” الإقبال الأكبر يومياً، نظراً لسهولة تحضيره وتناسبه مع مختلف الميزانيات.

وشهدت أسعار اليوم طرح عروض قوية على الكميات جاءت على النحو التالي:

الأوراك: سجلت 90 جنيهاً للكيلو الفردي، وانخفضت إلى 85 جنيهاً في عرض الـ 5 كيلو (425 جنيهاً)، وإلى 80 جنيهاً في عرض الـ 10 كيلو (799 جنيهاً).

البانيه والشيش طاووق: سجل كيلو البانيه 220 جنيهاً، بينما تم توحيد سعر الشيش طاووق وشاورما الفراخ عند 200 جنيه للكيلو، مع عرض خاص لشراء 3 كيلو بسعر 499 جنيهاً.

الدبابيس والحمام الكداب والصدور بالعظم: استقرت عند 140 جنيهاً للكيلو، مع تقديم عرض موحد للـ 3 كيلو بسعر 400 جنيه.

الكبد والقوانص والأجنحة: سجلت الكبد والقوانص 100 جنيه للكيلو (وعرض الـ 2.5 كيلو بـ 200 جنيه)، بينما استقرت الأجنحة (الونجز) كخيار اقتصادي سريع عند 60 جنيهاً للكيلو.

الدواجن الطيور أسعار الطيور أسعار الدواجن الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

عريس المونديال.. أول صور من عقد قران النجم عمر مرموش

الذهب

الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

امير ابو العز

فرج عامر : مصر تملك مهاجمًا موهوبًا بجانب حمزة عبدالكريم

سهام جلال

عشرة العمر.. خالد الغندور ينعى سهام جلال برسالة مؤثرة

أرشيفية

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى..الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك وATM

ترشيحاتنا

السكة الحديد

تعديلات على جداول تشغيل القطارات خلال الصيف.. قرار عاجل من "السكة الحديد"

اسعار الفراخ اليوم

الكيلو بـ80 جنيها..أسعار الفراخ والبيض اليوم الاثنين

الدواجن

عقب انتهاء عيد اللحمة.. أسعار الدواجن والطيور في الأسواق

بالصور

محافظ الشرقية يُتابع انتظام الخدمات المقدمة للمترددين على مستشفى أبو كبير المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس

طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..
طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..
طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة حلقة السمك بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ما السبب الحقيقي وراء استيقاظك بين الثالثة والخامسة فجراً؟ خبراء يكشفون الأسباب الخفية

الاستيقاظ ليلا
الاستيقاظ ليلا
الاستيقاظ ليلا

فيديو

محمد صلاح

كواليس جديدة.. ماذا طلب محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي؟

سهام جلال

رحيل سهام جلال.. 10 محطات صنعت مشوار «وزيرة السعادة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد