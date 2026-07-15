خبير استراتيجي: زيارة الرئيس السيسي للبحرين تؤكد دعم مصر الكامل لأمن الخليج | فيديو

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين تأتي، في المقام الأول، في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وما يجمعهما من شراكة استراتيجية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الخليجية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية حنان عاطف على قناة إكسترا نيوز، أن الموقف المصري الداعم للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ثابت وواضح، إذ ترفض مصر المساس بسيادة الدول الوطنية، كما ترفض أي اعتداءات تتعرض لها هذه الدول.

وأوضح أن مصر أعلنت بوضوح رفضها الكامل لأي اعتداءات إيرانية، سواء عبر الطائرات المسيّرة أو الصواريخ الباليستية أو غيرها، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية أجرت اتصالات مع الجانب الإيراني في هذا الشأن، وأكدت رفضها التام لأي اعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن هذا الموقف ينطلق من حرص مصر على استقرار المنطقة، ولا سيما منطقة الخليج العربي، إلى جانب الحفاظ على الأمن القومي العربي، الذي يقوم في جانب كبير منه على احترام سيادة الدول وعدم المساس بها.

وأشار إلى أن مصر أكدت هذا الموقف مرارًا، موضحًا أن زيارة الرئيس السيسي إلى البحرين تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم استقرار منطقة الخليج العربي، وتجسيد الموقف المصري الداعم باستمرار للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها مملكة البحرين.