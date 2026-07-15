الأردن: اعترضنا ثلاثة صواريخ إيرانية لم تدخل مجالنا الجوي

أعلن الجيش الأردني أن الدفاعات الجوية للبلاد "أحبطت محاولة اختراق للمجال الجوي واعترضت ثلاثة صواريخ أُطلقت من إيران".

كما أكد الجيش الأردني أن "المجال الجوي الأردني جزء لا يتجزأ من سيادة الأردن، ونرفض أي انتهاك لسيادة المملكة أو استخدام مجالها الجوي بما يهدد أمنها واستقرارها".

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني شنّا هجمات منفصلة على أهداف أمريكية في الأردن والكويت، وذلك عقب قصف القوات الأمريكية للجمهورية الإسلامية.

وأفادت قناة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB) بأن الجيش الإيراني استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بطائرات مسيّرة.

وفي سياق منفصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاقه صواريخ كروز على مركز لوجستي عسكري أمريكي في ميناء عبد الله بالكويت، مؤكدًا أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا "حتى توقف الولايات المتحدة أعمالها العدوانية".

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، بحسب التلفزيون الرسمي، قصفه منشآت تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

وجاء في بيان بثته قناة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB): "تم تدمير مركز إدارة الأمن القومي، ومركز القيادة والسيطرة، ومستودعات المعدات والقطع العسكرية الرئيسية، ومرافق تخزين الوقود التابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين".