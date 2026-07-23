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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي عكست رؤية شاملة لمستقبل الدولة

محمد المنزلاوي
محمد المنزلاوي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، عكست رؤية شاملة لمستقبل الدولة المصرية، وجددت التأكيد على أن مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد تستند إلى مبادئ وطنية راسخة، أرستها ثورة يوليو وفي مقدمتها الاستقلال الوطني، والعدالة الاجتماعية، وبناء الدولة القادرة على حماية مقدراتها.

ذكرى ثورة يوليو 

وقال المنزلاوي، في بيان له، إن الكلمة حملت رسائل واضحة تؤكد أن الدولة المصرية نجحت في تجاوز تحديات استثنائية بفضل تلاحم القيادة السياسية مع الشعب، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقرار الوطن، واستكمال تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن استعراض الرئيس السيسي لما تحقق منذ عام 2014 يعكس حجم التحول الذي شهدته الدولة، سواء في تطوير البنية التحتية، أو التوسع في المشروعات القومية، أو تعزيز الأمن القومي، إلى جانب الاهتمام بقطاعات التعليم والصحة والصناعة والطاقة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على استمرار جهود الدولة في توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني يمثل رسالة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات العالمية، وتحقيق الاكتفاء في القطاعات الاستراتيجية، وزيادة فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل.

ترسيخ السلام

وثمن المنزلاوي الرسائل التي وجهها الرئيس بشأن ترسيخ السلام ورفض التصعيد والصراعات، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل أداء دورها التاريخي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، والدفع نحو الحلول السياسية التي تحفظ حقوق الشعوب وتصون استقرار الدول.

واختتم النائب محمد المنزلاوي بيانه بالتأكيد على أن رسالة التفاؤل التي وجهها الرئيس إلى الشعب المصري تعكس ثقة القيادة السياسية في المستقبل، داعيًا إلى مواصلة العمل والإنتاج والاصطفاف الوطني، بما يسهم في استكمال مسيرة التنمية، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

ثورة يوليو 13 يوليو البرلمان مجلس النواب

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