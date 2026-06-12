3 ركائز لبناء أسرة مستقرة.. عضو مركز الأزهر للفتوى يوضح

أكد الدكتور عبد الله سلامة عضو مركز الأزهر للفتوى، أن استقرار الأسرة يبدأ من أسس صحيحة تضمن التماسك والمودة بين أفرادها، مشيرًا إلى أن بناء الأسرة الناجحة يرتكز على ثلاثة عوامل رئيسية.

الاختيار الصحيح أساس النجاح

وأوضح"سلامة " خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن أول عوامل بناء الأسرة هو حسن اختيار شريك الحياة، مؤكدًا أن التوافق في الدين والأخلاق يمثل قاعدة الانطلاق نحو حياة زوجية مستقرة، مستشهدًا بتوجيهات الشريعة التي تجمع بين حسن الخلق والالتزام الديني.

معرفة الحقوق والواجبات

وأشار إلى أن فهم كل طرف لحقوقه وواجباته داخل الأسرة يحد من الخلافات ويعزز روح التعاون والتفاهم، لافتًا إلى أن كثيرًا من المشكلات الأسرية تنشأ بسبب غياب الوعي بما لكل طرف وما عليه.

غرس القيم في الأبناء

وأضاف أن العامل الثالث يتمثل في ترسيخ القيم الأخلاقية والدينية الوسطية داخل الأسرة، وغرس المبادئ الإيجابية في الأبناء منذ الصغر، بما يسهم في تكوين جيل قادر على تحمل المسؤولية.

أسرة متماسكة

واختتم بالتأكيد على أن تحقيق هذه الركائز الثلاث يساهم في بناء أسرة مستقرة ومتماسكة، تقوم على المودة والرحمة وتنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع بأكمله.