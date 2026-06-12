قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات الأمريكية تسقط مسيرتين إيرانيتين قرب مضيق هرمز
الذهب في الصاغة.. تفاصيل سعر المعدن الأصفر اليوم
أثر الاستقرار الأسري في بناء الإنسان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية
عمرو عثمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ69845 مريض إدمان "جديد ومتابعة"
استنفار مفاجئ قرب لبنان.. الاحتلال يعلن حالة التأهب بعد رصد مسيرة
بعد غيبوبة 4 سنوات.. القصر الملكي يعلن وفاة أميرة تايلاندية عن عمر 47 عاما
أيهما أفضل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة؟.. أمين الفتوى يجيب
استعدادات مكثفة لموعد صرف مساعدات «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
الجمعة الساعة كام.. مواقيت الصلاة اليوم 12 يونيو 2026 بالقاهرة والمحافظات
إداراة ترامب تخطط لترحيل إيرانيين إلى أفريقيا الوسطى
7 آلاف جنيه.. آخر سعر لعيار 24 في تعاملات اليوم
بسمة وهبة تتحدث عن مشكلات كأس العالم 2026 من الثعابين إلى العواصف وتأشيرات إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري علاقات إنسانية: لا يجوز تحميل المرأة وحدها مسؤولية تفكك الأسرة

المرأة
المرأة
رحمة سمير

أكدت الدكتورة عنان حجازي، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية، أن تحميل المرأة وحدها مسؤولية تزايد المشكلات الأسرية يعد تبسيطًا مخلًا للواقع، موضحة أن خروج المرأة للعمل قد يكون أحد العوامل المؤثرة في بعض الأزمات الأسرية، لكنه ليس السبب الرئيسي أو الوحيد وراء تفكك العلاقات داخل الأسرة.


وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية، من بينها الضغوط الاقتصادية، وضعف مهارات التواصل بين الزوجين، وغياب الاحتواء والدعم النفسي داخل الأسرة، مشددة على أن المشكلات الأسرية نتاج مجموعة متشابكة من الأسباب، ولا يمكن اختزالها في عمل المرأة فقط.


وأضافت أن النظرة الموضوعية تقتضي التعامل مع القضية بحيادية، بعيدًا عن إلقاء اللوم على طرف واحد، مؤكدة أن نجاح الحياة الأسرية يعتمد على التكامل والتفاهم بين جميع أفراد الأسرة.
وفيما يتعلق بتأثير غياب الأم عن أطفالها، شددت حجازي على أن أي رعاية بديلة، مهما بلغت جودتها، لا يمكن أن تعوض الدور العاطفي والنفسي الذي تقوم به الأم، خاصة خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.


وأشارت إلى أن الحضانات أو مقدمي الرعاية قد يوفرون للطفل الأمان الجسدي والرعاية الصحية، لكنهم لا يستطيعون منحه القدر نفسه من الحنان والارتباط العاطفي الذي يحتاجه لبناء شخصية متوازنة نفسيًا.

وأكدت أن الأم تمثل الركيزة الأساسية في تشكيل وجدان الطفل وتعزيز شعوره بالأمان والانتماء، لافتة إلى أن السنوات المبكرة من العمر تعد مرحلة شديدة الحساسية في تكوين الشخصية.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن دور الأم في منح الحب والدعم النفسي لا يمكن استبداله، وأن بناء طفل سليم نفسيًا يتطلب حضورًا عاطفيًا حقيقيًا داخل الأسرة، إلى جانب الرعاية المعيشية والتربوية.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/2205592053593838/ 

علاقات إنسانية المرأة تفكك الأسرة تحميل المرأة الزوجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفع 1520.. صعود سريع في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

قنوات تبث مباريات كأس العالم

اتفرج ببلاش .. قنوات مجانية على النايل سات تبث مباريات كأس العالم 2026

حدود السحب اليومي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي 2026

قطع المياه

قطع المياه 16 ساعة عن عدة مناطق في الجيزة لتنفيذ أعمال تطهير شبكات.. تفاصيل

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026.. ترددات محدثة لمشاهدة بجودة عالية

ترامب ونتنياهو

4 بنود سرية في اتفاق إيران.. ترامب يفاجئ نتنياهو بصفقة تغير وجه الشرق الأوسط

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق الآن| اعرف الكيلو بكام؟

سعر الذهب

5250 جنيها.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

وكالة فارس: الانفجارات ناجمة عن منع الجيش الإيراني لناقلة نفط من دخول مضيق هرمز

ترامب ومجتبى خامنئي

ترامب: على حسب فهمي.. المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وافق على الاتفاق

ترامب

ترامب: التوقيع على الاتفاق قد يتم بنهاية الأسبوع

بالصور

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

قوافل تعليمية
قوافل تعليمية
قوافل تعليمية

الملوخية الناشفة على أصولها.. وصفة اقتصادية بطعم لا يقاوم

ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة

لو عندك مشاكل في النظر أو عينك بتوجعك .. لازم تعرف المادة دى

النظر
النظر
النظر

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش.. ليمون ونعناع مع الصودا

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش

فيديو

الاسرة السورية

استغاثة مصري بعد إصابته بـ45 غرزة بالوجه في مشاجرة مع أسرة سورية.. واتهامات متبادلة

مصطفى قمر

بفكرة غير متوقعة .. مصطفى قمر يظهر في هيئة هيكل عظمي بكليب أنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد