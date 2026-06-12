استشاري علاقات إنسانية: لا يجوز تحميل المرأة وحدها مسؤولية تفكك الأسرة

أكدت الدكتورة عنان حجازي، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية، أن تحميل المرأة وحدها مسؤولية تزايد المشكلات الأسرية يعد تبسيطًا مخلًا للواقع، موضحة أن خروج المرأة للعمل قد يكون أحد العوامل المؤثرة في بعض الأزمات الأسرية، لكنه ليس السبب الرئيسي أو الوحيد وراء تفكك العلاقات داخل الأسرة.



وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية، من بينها الضغوط الاقتصادية، وضعف مهارات التواصل بين الزوجين، وغياب الاحتواء والدعم النفسي داخل الأسرة، مشددة على أن المشكلات الأسرية نتاج مجموعة متشابكة من الأسباب، ولا يمكن اختزالها في عمل المرأة فقط.



وأضافت أن النظرة الموضوعية تقتضي التعامل مع القضية بحيادية، بعيدًا عن إلقاء اللوم على طرف واحد، مؤكدة أن نجاح الحياة الأسرية يعتمد على التكامل والتفاهم بين جميع أفراد الأسرة.

وفيما يتعلق بتأثير غياب الأم عن أطفالها، شددت حجازي على أن أي رعاية بديلة، مهما بلغت جودتها، لا يمكن أن تعوض الدور العاطفي والنفسي الذي تقوم به الأم، خاصة خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.



وأشارت إلى أن الحضانات أو مقدمي الرعاية قد يوفرون للطفل الأمان الجسدي والرعاية الصحية، لكنهم لا يستطيعون منحه القدر نفسه من الحنان والارتباط العاطفي الذي يحتاجه لبناء شخصية متوازنة نفسيًا.

وأكدت أن الأم تمثل الركيزة الأساسية في تشكيل وجدان الطفل وتعزيز شعوره بالأمان والانتماء، لافتة إلى أن السنوات المبكرة من العمر تعد مرحلة شديدة الحساسية في تكوين الشخصية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن دور الأم في منح الحب والدعم النفسي لا يمكن استبداله، وأن بناء طفل سليم نفسيًا يتطلب حضورًا عاطفيًا حقيقيًا داخل الأسرة، إلى جانب الرعاية المعيشية والتربوية.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/2205592053593838/