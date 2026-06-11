أزهري : العلاج بالعسل ثابت بنص القرآن الكريم

أكد الشيخ محمد السعيد عطا الله، أحد علماء الأزهر الشريف، أن العلاج بالعسل ثابت بنص القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك أحاديث نبوية صحيحة تتحدث عن العلاج بالعسل، ولذلك أوصى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ببعض الوسائل العلاجية التي كانت معروفة في عصره.

ولفت إلى أن سيدنا رسول الله قال: "خير ما تداويتم به الحجامة"، موضحًا أن الحجامة كانت في زمانها وسيلة نافعة ومفيدة للكثير من الناس، إلا أن تطور العلم أتاح وسائل علاجية أخرى قد تكون أكثر فاعلية في بعض الحالات.

وأكد أن الحديث الشريف لا يمنع الاستفادة من التطورات الطبية الحديثة، بل إن الإسلام يدعو إلى التداوي والأخذ بالأسباب، والاستفادة من كل ما يثبت نفعه علميًا في علاج الأمراض وتحسين صحة الإنسان.