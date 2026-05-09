محافظ البحر الأحمر: مشروع حماية مرسى علم من السيول يتكلف 241 مليون جنيه

اطّلع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، على سير العمل بمشروع حماية مدينة مرسى علم من أخطار السيول، والذي يُعد من أكبر مشروعات السدود والبحيرات في جنوب المحافظة، بتكلفة إجمالية تبلغ 241 مليون جنيه، بهدف تأمين المدينة والمنشآت الحيوية وتعظيم الاستفادة من مياه السيول في تغذية الخزان الجوفي.

ويشمل المشروع، الذي تنفذه الإدارة العامة للمياه الجوفية للصحراء الشرقية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إنشاء 11 بحيرة و7 سدود و4 حواجز على أودية علم والسكري وأم طريقة، بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى 12 مليون متر مكعب، فيما تبلغ مساحة الأحواض المائية نحو 415 كيلومتراً مربعاً.

ويُنفذ المشروع على ثلاث مراحل؛ إذ تتضمن المرحلة الأولى إنشاء 4 بحيرات وسدين وحاجزين بتكلفة 107 ملايين جنيه، وبدأ تنفيذها في أغسطس 2023 ويستمر حتى يوليو 2026، بينما بلغت نسبة التنفيذ الفعلية نحو 40%.

كما تشمل المرحلتان الثانية والثالثة تنفيذ 7 بحيرات و5 سدود وحاجزين بتكلفة 134 مليون جنيه، وبدأ العمل بهما في يوليو 2024 على أن ينتهي في يوليو 2026، فيما بلغت نسبة التنفيذ الفعلية للبرنامج الزمني المقرر 17.5%.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال جولته التفقدية، أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لحماية مدينة مرسى علم وما تضمه من منشآت سياحية وبنية تحتية حيوية، مشيراً إلى أن السيول تشكل تهديداً مباشراً لمدن الساحل الشرقي، ما يجعل الاستثمار في مشروعات الحماية استثماراً في أمن المواطنين واستدامة التنمية.

وشهدت الجولة حضور رئيس مدينة مرسى علم، ومدير مكتب المحافظ، وممثلي الإدارة العامة للمياه الجوفية، إلى جانب عدد من أعضاء المجالس النيابية.