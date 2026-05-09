محافظ البحر الأحمر يلتقي أهالي حفافيت ويوجه بسرعة تلبية مطالبهم الأساسية

استمع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، إلى مطالب واحتياجات أهالي تجمع حفافيت بمدينة مرسى علم، خلال لقاء مفتوح عقده وسط المواطنين، موجهاً بسرعة دراسة الطلبات المقدمة والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جاء اللقاء ضمن جولة ميدانية أجراها المحافظ بمدينة مرسى علم، حرص خلالها على التواجد بين أبناء التجمعات النائية والاستماع إلى مشكلاتهم بشكل مباشر، بعيداً عن المكاتب والإجراءات الروتينية، للوقوف على التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

وطرح أهالي حفافيت عدداً من المطالب الأساسية، من بينها توفير خطيب لإقامة شعائر صلاة الجمعة، وتعيين فني من أبناء المنطقة لتشغيل مولد الكهرباء، إلى جانب توفير السولار اللازم لضمان استمرارية تشغيله بصورة منتظمة.

كما طالب الأهالي بتخصيص قطعة أرض لإقامة وحدات سكنية على نفقتهم الخاصة، في خطوة تعكس حرصهم على الاستقرار وتنمية التجمع بجهود ذاتية.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن التواصل المباشر مع أبناء التجمعات النائية يمثل واجباً ومسؤولية، مشدداً على ضرورة الاستجابة السريعة للمطالب التي ترتبط بالخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.

وعلى الفور، كلف المحافظ رئيس مدينة مرسى علم بإعداد دراسة تفصيلية لجميع الطلبات المقدمة، مع سرعة عرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

وشهد اللقاء حضور رئيس مدينة مرسى علم، ومدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة المخلفات الصلبة بالديوان العام، وممثلي الإدارة العامة للمياه الجوفية، إلى جانب عدد من أعضاء المجالس النيابية، في إطار دعم جهود تطوير التجمعات الصحراوية وتحسين الخدمات المقدمة لأهاليها.