قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الأوقاف تواصل إعمار بيوت الله افتتاح 81 مسجدًا خلال أبريل 2026
الموت يمنع هاني شاكر من تحقيق 3 أمنيات .. تعرف عليهم
السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظيفة للمصريين.. الشروط والتفاصيل
أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 يقترب من 500 ريال والأوقية تتخطى 17 ألف ريال
نشوب حريق في محرك بطائرة ركاب أمريكية واصطدامها بأحد المشاة أثناء الإقلاع
بالدموع والأغاني الوطنية.. تلاميذ يودعون معلمهم بممر شرفي في سوهاج
بحضور الرئيس الفرنسي | إشادة برلمانية بافتتاح جامعة سنجور ..نواب: تعكس اهتمام مصر وفرنسا بالبحث العلمي.. وتسهم في إعداد كوادر الشابة تقود التنمية
قطعة قماش وكتم الأنفاس.. مرافعة قوية من النيابة العامة في واقعة مقتل 3 أطفال في الشروق
الرئيس السيسي يفتتح المقر الجديد لجامعة سنجور بحضور ماكرون| صور
جيش الاحتلال: العثور على طائرة مسيّرة مفخخة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية
حتى 6 مساءً.. غرفة القاهرة والتموين يطلقان الخدمة المسائية للسجل التجاري
تشغيل المرحلة الأولى لمحور الفشن ومرحلتين بمحور ديروط | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يلتقي أهالي حفافيت ويوجه بسرعة تلبية مطالبهم الأساسية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استمع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، إلى مطالب واحتياجات أهالي تجمع حفافيت بمدينة مرسى علم، خلال لقاء مفتوح عقده وسط المواطنين، موجهاً بسرعة دراسة الطلبات المقدمة والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جاء اللقاء ضمن جولة ميدانية أجراها المحافظ بمدينة مرسى علم، حرص خلالها على التواجد بين أبناء التجمعات النائية والاستماع إلى مشكلاتهم بشكل مباشر، بعيداً عن المكاتب والإجراءات الروتينية، للوقوف على التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

وطرح أهالي حفافيت عدداً من المطالب الأساسية، من بينها توفير خطيب لإقامة شعائر صلاة الجمعة، وتعيين فني من أبناء المنطقة لتشغيل مولد الكهرباء، إلى جانب توفير السولار اللازم لضمان استمرارية تشغيله بصورة منتظمة.

كما طالب الأهالي بتخصيص قطعة أرض لإقامة وحدات سكنية على نفقتهم الخاصة، في خطوة تعكس حرصهم على الاستقرار وتنمية التجمع بجهود ذاتية.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن التواصل المباشر مع أبناء التجمعات النائية يمثل واجباً ومسؤولية، مشدداً على ضرورة الاستجابة السريعة للمطالب التي ترتبط بالخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.

وعلى الفور، كلف المحافظ رئيس مدينة مرسى علم بإعداد دراسة تفصيلية لجميع الطلبات المقدمة، مع سرعة عرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

وشهد اللقاء حضور رئيس مدينة مرسى علم، ومدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة المخلفات الصلبة بالديوان العام، وممثلي الإدارة العامة للمياه الجوفية، إلى جانب عدد من أعضاء المجالس النيابية، في إطار دعم جهود تطوير التجمعات الصحراوية وتحسين الخدمات المقدمة لأهاليها.

البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر مرسى علم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

سلة الأهلي

الأهلي يصطدم بالاتحاد السكندري في ثاني مواجهات نهائي دوري السوبر للسلة

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 9 مايو.. عيار 24 يستقر عند 8017 جنيهًا

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي

تقرير: ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي العالمية في الربع الأول من عام 2026 بسبب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط

الذهب

أسعار الذهب خلال أسبوع.. قفزة عالمية وعيار 21 يرتفع إلى 7035 جنيهًا

بيتكوين

بيتكوين تواصل الصعود وتتخطى 80 ألف دولار وسط زخم مؤسسي متزايد

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد