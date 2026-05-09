تداول 71 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة (12) سفينة وتم تداول (71000) طن بضائع و(901) شاحنة و(138) سيارة،

وذكر المركز - في بيان اليوم /السبت/ - أن حركة الواردات شملت (6) سفن و(6000) طن بضائع و(439) شاحنة و(133) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6) سفن و(65000) طن بضائع و(462) شاحنة و(5) سيارات .

واستقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهي POSEIDON EXPRESS ،و الحرية وأمل بينما غادرته أربع سفن وهي Lila chennal وعلى متنها 55 ألف طن فوسفات متجهة الى الهند ،و Alcudia Express ، و Pan LiLi، والحرية2.

وشهد ميناء نويبع تداول (4200) طن بضائع و(323) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي آور،و الحسين،و سينا،و آيلة.وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1852 راكبا بموانيها.