محافظ أسيوط يعلن ختام مبادرة "مجتمعاتنا أمانة" لتعزيز الوعي بالقضايا السكانية والمجتمعية

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ختام فعاليات برنامج مبادرة "مجتمعاتنا أمانة"، التي نُفذت خلال شهر أبريل الماضي بالتنسيق بين وحدة السكان بالمحافظة ومنطقة الوعظ ولجان الفتوى، في إطار جهود الدولة لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية ودعم أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن المبادرة، التي جاءت ضمن أنشطة "ثقافتنا معرفتنا"، نُفذت بإشراف الدكتورة نسرين محروس مدير وحدة السكان بالمحافظة، واستهدفت طرح ومناقشة عدد من القضايا المجتمعية الملحة، وفي مقدمتها قضايا الشباب، ومغالاة المهور، والإدمان الرقمي، وظاهرة الإلحاد، والطلاق ومشكلاته، إلى جانب آثار الفراغ على الشباب، والتحرش، والانتحار، وزواج القاصرات، وقطيعة الرحم، وقضايا الميراث، وغيرها من الموضوعات التي تمس بنية المجتمع وتسهم في تحسين الخصائص السكانية ودعم خطط التنمية الشاملة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن البرنامج نُفذ وفق خطة زمنية محددة جرى الالتزام بها على مدار الشهر، حيث شملت تنظيم محاضرات وندوات توعوية بعدد من الجهات والقطاعات، من بينها حي غرب، ومديرية التربية والتعليم، ومديريات الطب البيطري والصحة والشباب والرياضة، فضلاً عن الوحدات المحلية بمراكز أبنوب ومنفلوط والقوصية وديروط وصدفا وأبوتيج وساحل سليم والبداري.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات التوعوية وفق الجداول الزمنية المقررة، بما يعزز ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية ويواكب توجهات الدولة في التعامل مع القضية السكانية، لافتاً إلى أن تلك القضية لم تعد مجرد تحدٍ عددي، بل باتت ملفاً تنموياً متكاملاً يؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة ومستوى الخدمات وفرص التنمية المستقبلية.