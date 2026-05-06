منال عوض: تنفيذ 1967 نشاطًا خدميًا وتوعويًا وتدريبياً وقوافل سكانية في 25 محافظة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً مفصلاً حول مستجدات العمل في ملف القضية السكانية خلال شهر أبريل 2026، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2030، بما يسهم في تعزيز جودة حياة المواطنين وتحسين الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.

تنفيذ 1967 نشاطًا متنوعًا ما بين تدريبي وتوعوي وتثقيفي

وأكد التقرير، الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، أن أنشطة وحدات السكان بالمحافظات شهدت توسعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل، حيث تم تنفيذ 1967 نشاطًا متنوعًا ما بين تدريبي وتوعوي وتثقيفي وقوافل سكانية وملتقيات وفرص عمل، في 25 محافظة، استفاد منها نحو 151 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية.

المستفيدين في محافظات الوجه القبلي نحو 91 ألف مواطن، مقابل 51 ألفًا في الوجه البحري

وأوضح التقرير أن توزيع المستفيدين جاء متوازنًا جغرافيًا، حيث بلغ عدد المستفيدين في محافظات الوجه القبلي نحو 91 ألف مواطن، مقابل 51 ألفًا في الوجه البحري، و4 آلاف في المحافظات الحضرية، و4 آلاف بالمحافظات الحدودية، بإجمالي نسبة الإنجاز لوحدات السكان على مستوى الجمهورية بلغ 34.79% خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2026، بما يعكس استمرار التحسن في أداء المبادرات وتوسّع نطاق التنفيذ بالمحافظات.

وأشار التقرير إلى أن خطة المبادرات خلال عام 2026 توزعت وفق أولويات التنمية البشرية، حيث خصصت 36% من المبادرات لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وخفض معدلات البطالة والدعم النفسي والاجتماعي، و25% لتمكين المرأة اقتصاديًا ومعرفيًا وتعزيز وعيها البيئي وثقافة إعادة التدوير، و20% لمواجهة التسرب التعليمي وزيادة سنوات التعليم والقضاء على الأمية، و10% لخفض الحاجة غير الملباة في تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية، فيما ركزت 9% من المبادرات على رفع الوعي المجتمعي بقضايا السكان والتنمية ومكافحة الممارسات السلبية وتعزيز الاستقرار الأسري.

برامج تدريبية

وفي إطار دعم القدرات التنفيذية، أشار التقرير إلى استمرار خطط التدريب وبناء القدرات، من خلال تنفيذ برنامج تدريبي بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل، لرؤساء وحدات السكان بالمحافظات، بهدف تعزيز مهارات تحليل مؤشرات الأداء السكاني وآليات المتابعة والتقييم، كما واصلت الوزارة التعاون مع مؤسسة صناع الخير وبنك مصر في دعم برامج ريادة الأعمال والشمول المالي، حيث تم تدريب نحو 14 ألف مستفيد في 9 محافظات.

كما أبرز التقرير عددًا من النماذج الناجحة بالمحافظات، من بينها مبادرة "أسرتنا مسئوليتنا" بمحافظة السويس التي أسهمت في تدريب سيدات على الخياطة والتفصيل وتوفير فرص عمل ودعم تمويلي، ومبادرة "فرصتك فحرفتك" والتي قدمت وحدة سكان محافظة القاهرة من خلالها 300 فرصة عمل للسيدات و 50 دورة تدريبية ومعارض فى حي الساحل بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعى ومشاركة عدد من الجمعيات الأهلية .

كما تم تنفيذ مبادرة "المسئولية الرقمية" بمحافظة الجيزة للتوعية بمخاطر الاستخدام السلبي للإنترنت، استفاد منها 2520 مواطنًا عبر 51 ندوة، إلى جانب برامج تدريبية وتوظيفية في قنا والجيزة والأقصر، أسهمت في تدريب آلاف الشباب وتوفير مئات فرص العمل، إضافة إلى استمرار تنفيذ برنامج "قيم وحياة" لنشر القيم الإيجابية داخل المدارس ومواقع العمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

ولفت التقرير إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والمجلس القومي للسكان لدعم الخطة الوطنية للسكان والتنمية 2030، وتعزيز اللامركزية في تنفيذ التدخلات السكانية، بما يضمن وصول الخدمات إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، مع تشكيل لجنة عليا لمتابعة التنفيذ.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان المصري، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن التعامل مع القضية السكانية يتم من خلال تدخلات تنموية شاملة تربط بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في جميع المحافظات.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتأكيد على استمرار جهود الوزارة الميدانية للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال برامج توعوية وتدريبية تستهدف رفع الوعي المجتمعي وتغيير السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقضايا السكانية والبيئية، مؤكدة العمل على تعزيز التكامل بين ملف السكان والتنمية الاقتصادية عبر دعم ريادة الأعمال وتوسيع نطاق الشمول المالي، بما يتيح فرصًا حقيقية للتأهيل والتدريب وخلق فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات.