بالأسماء.. حالة مصابي حادث طريق أبو صوير بالإسماعيلية

أُصيب 9 أشخاص، اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق 36 الحربي بين أبو صوير والمستقبل في اتجاه محافظة الإسماعيلية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث في تمام الساعة 14:16، وعلى الفور انتقلت فرق الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث وصلت في تمام الساعة 14:20، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف للتعامل مع الموقف.



وأسفر الحادث عن التعامل مع 9 حالات إصابة، حيث تم نقل 8 مصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بينما رفض أحد المصابين النقل بعد تقديم الإسعافات الأولية له في موقع الحادث.



وتنوعت الإصابات ما بين حالات خطيرة ومتوسطة، حيث تعرضت إحدى المصابات، إسراء نبيل عبد القادر، لكسور مضاعفة بالفخذ الأيمن مع اشتباه كسر بالحوض، إلى جانب جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

كما تعرضت أميرة محمد إسماعيل لإصابة حرجة تمثلت في اشتباه نزيف داخلي بالمخ ودخولها في غيبوبة تامة، فيما أصيب إبراهيم سليمان سليمان باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية بالرأس والجبهة.

وأصيب كذلك كامل إسماعيل السيد باشتباه كسور باليد اليمنى والحوض، بينما يعاني سليمان سليمان إسماعيل من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حين سجلت حالات أخرى إصابات طفيفة بين سحجات وكدمات.

وتم تحرير محضر بالواقعة،

وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين داخل المستشفيات.