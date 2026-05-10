سعر فستان ليلى أحمد زاهر يثير الجدل.. رقم خرافي

حرصت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال إعلان حملها.

سعر فستان ليلى أحمد زاهر

تألقت ليلى أحمد زاهر في الصور بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالقماش الشيفون المصنوع الذي حمل بعض الألوان الهادئة.

قد حمل فستان ليلى أحمد زاهر توقيع دار الأزياء fendi فيما بلغ سعر التصميم 24 ألف ريال سعودي أي ما يقرب من 336 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، بدت ليلى أحمد زاهر بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.