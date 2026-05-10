شاهد.. إطلالة هاجر أحمد في عيد ميلاد ابنتها تثير ضجة بالسوشيال ميديا

في أجواء عائلية دافئة، احتفلت الفنانة هاجر أحمد بعيد ميلاد ابنتها، حيث شاركت لحظات مميزة من الاحتفال ظهرت فيها بإطلالة بسيطة وأنيقة لفتت الأنظار.

وجاءت أجواء الحفل مليئة بالبهجة، وسط ديكورات مرحة واحتفال عائلي اقتصر على المقربين، مع تفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور المتداولة التي أظهرت جانبًا إنسانيًا وهادئًا من حياتها الأسرية.

إطلالة هاجر احمد

وتصدرت إطلالة الفنانة محركات البحث بعد ظهورها بإطلالة ناعمة تناسب أجواء المناسبة، حيث أشاد المتابعون بعفويتها وحرصها على مشاركة لحظاتها العائلية الخاصة.