تمهيدا لطرح جزء منها بالبورصة.. مدبولي: تسجيل 12 شركة كقيد مؤقت في البورصة المصرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الإعلان عن انخفاض رقم التضخم لشهر إبريل وهذا مؤشر جيد.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" 12 شركة تم تسجيلها كقيد مؤقت في البورصة المصرية ومن المستهدف تسجيل من 8 لـ 10 شركة مستهدفة خلال الشهرين المقبلين لطرح جزء منهم بالبروصة ".



وتابع مدبولي :" نتحدث عن 30 شركة تابعة للدولة يتم قيدهم في البورصة خلال الفترة المقبلية لطرح جزء منهم في البورصة".

وأكمل مدبولي:" أنهينا تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وأرسلناها للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي ".