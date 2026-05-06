مدبولي: 19 مليار دولار استثمارات جديدة في قطاع الطاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة بالكامل بحلول نهاية يونيو المقبل، في إطار تعزيز الثقة مع المستثمرين ودعم جهود التوسع في الاستكشاف والإنتاج.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أن الدولة تدعو الشركات الأجنبية إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن الشركات الدولية تعهدت بتنفيذ استثمارات جديدة في مصر بقيمة تصل إلى 19 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن استمرار تدفق استثمارات كبرى من شركات الطاقة العالمية يعكس ثقة قوية في الاقتصاد المصري، رغم التحديات والظروف الإقليمية المحيطة.

وأضاف أن اكتشاف الغاز الطبيعي الجديد في محافظة كفر الشيخ سيسهم في إضافة نحو 50 مليون قدم مكعب يوميًا إلى إنتاج قطاع الطاقة، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.