مدبولي: شركات التنقيب الدولية تعهدت بضخ استثمارات تتخطى 19 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الشركات الدولية العاملة في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، تعهدت بأنها ستضخ استثمارات تتخطى 19 مليار دولار أمريكي، ووضعت برنامجا تنفذيا لهذه الاستثمارات.

وقال مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي،: "نرصد مدى التنوع في الشركات الأجنبية العالمية العاملة في مصر وتؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري في خضم الأحداث العالمية ".

وأكمل مدبولي: "إنهاء مديونة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في البحث والتنقيب في 30 يونيو المقبل".

وتابع مدبولي: "هناك اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج بمقدار 50 مليون قدم مكعب يوميا وهذا الكشف قريب من الشاطئ ويدخل الإنتاج في الصيف الحالي".

