مدبولي: حقل دنيس يعزز أمن الطاقة.. 600 مليون قدم غاز يوميًا وتقليص فاتورة الاستيراد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حقل دنيس الجديد يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة في مصر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يضيف ما بين 500 إلى 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

الإنتاج الكبير من حقل واحد

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن هذا الإنتاج الكبير من حقل واحد سيسهم بشكل مباشر في تدبير جانب مهم من احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، بما يدعم استقرار قطاع الطاقة ويخفف الضغط على موارد الدولة.

تقليل فاتورة استيراد الغاز

وأضاف مدبولي أن هناك مجموعة من الدراسات الفنية المتقدمة التي أجرتها شركات عالمية متخصصة، والتي تؤكد جدوى المشروع وأهميته في المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تقليل فاتورة استيراد الغاز من الخارج، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

الاستعانة بالكفاءات المصرية الشابة

وأشار إلى أن التعاون مع الشركات العالمية لم يقتصر فقط على الجوانب الفنية، بل امتد ليشمل الاستعانة بالكفاءات المصرية الشابة، وهو ما يعكس الثقة في قدرات الشباب المصري، ويمثل دفعة قوية لسوق العمل في قطاع البترول والطاقة.

الاكتفاء الذاتي ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.