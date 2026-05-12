الداخلية: ضبط 19 طن زيت وسمن تفتقد للاشتراطات الصحية في الغربية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى استمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية "غير مرخص ويفتقد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها"، كائن بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية.

ضُبط بداخله "أكثر من 14 طن مسلى معبأ داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية – 5 أطنان زيت نخيل يوجد به تغير فى خواصه الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد بتاريخى الصلاحية والإنتاج – 3500 عبوة معدنية فارغة "مستلزمات للتعبئة" – 2 ماكينة تعبئة “خط إنتاج” تمهيداً لطرح المنتج النهائى للبيع بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.