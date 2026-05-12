صلاح عبد الله: «عبد الرحمن أبو زهرة كان خفيف الظل وجاد جدًا في نفس الوقت»

تحدث الفنان صلاح عبد الله، عن طريقة تعامل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة مع النصيحة والحوار، مؤكدًا أنه لم يكن يحب تقديم النصيحة بشكل مباشر، بل كان يعتمد على الحوار وتبادل الكلام.

وقال صلاح عبد الله: «لأ، هو مكنش يحب يقول النصيحة.. إحنا كنا بنستعرض الحاجات بشكل مباشر»، موضحًا أن المتلقي عليه أن يشغل ذهنه ويأخذ الإشارة ويفهم المعنى، في إشارة إلى مقولة «كل لبيب بالإشارة يفهم».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، قعدات عبد الرحمن أبو زهرة كانت جميلة وخفيفة الظل، رغم أنه يبدو جادًا جدًا في الظاهر، مشيرًا إلى أن شخصيته كانت تجمع بين الجدية وخفة الدم في آن واحد، وهو ما جعله قريبًا من الجميع.

وأكد أن أسلوبه كان يعتمد على الإيحاء والحوار أكثر من التلقين المباشر، مما جعل التعامل معه تجربة إنسانية وفنية مميزة.

انعكس على علاقته بزملائه وجمهوره

واختتم صلاح عبد الله حديثه بالتأكيد على أن طبيعة الفنان الراحل كانت واضحة في التعامل مع الآخرين، قائلاً: «خفة دمه باينة عليه.. والجِد باين عليه برضه»، موضحًا أن المحبة كانت تظهر في تصرفاته بشكل طبيعي دون تصنع، وأن ذلك انعكس على علاقته بزملائه وجمهوره.