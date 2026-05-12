الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

صلاح عبد الله : عبد الرحمن أبو زهرة عاش معاناة في أيامه الأخيرة

صلاح عبدالله
محمود محسن

عبّر الفنان صلاح عبد الله، عن حزنه الكبير على رحيل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكداً تأثره الشديد بالفيديو الذي جمع بسمة وهبة بالفنان الراحل قبل وفاته بفترة ليست بعيدة.


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة المحور، أنه كان يدعو للفنان الراحل بالرحمة ويقرأ له الفاتحة، قبل أن يشاهد اللقاء الكامل الذي وصفه بالمؤثر للغاية، خاصة أنه كان قبل فترة قصيرة من تدهور الحالة الصحية الأخيرة للفنان الكبير. 


وتابع حديثه قائلاً إن ظهور عبد الرحمن أبو زهرة خلال اللقاء حمل قدراً كبيراً من الإنسانية والدفء، وهو ما انعكس بوضوح على حالة التأثر التي شعر بها كل من شاهد الفيديو.


وأشار الفنان إلى أهمية الوفاء مع الفنانين، خاصة عندما يتقدم بهم العمر ويمرون بظروف صحية صعبة، مؤكداً أن اللفتات الإنسانية البسيطة يكون لها أثر بالغ في نفوسهم. 


وقال موجهاً حديثه إلى بسمة وهبة: «الفنان بالذات لما بيتقدم بيه السن وبيمر بظروف صحية صعبة، أي لفتة وفاء كده جميلة زي اللي إنتي عملتيها وداخلة عليه بورد ومشرقة وبتبتسمي، خليتيه يتكلم كمان»، في إشارة إلى السعادة التي شعر بها الفنان الراحل أثناء استقبالها داخل منزله.


ومن جانبها، أكدت الإعلامية بسمة وهبة أنها ذهبت إلى الفنان الراحل داخل منزله خصيصاً لتقديم الحلقة معه، موضحة أنها لم تكن تقدم حلقات خارج الأستوديو، لكنها حرصت على الذهاب إليه تقديراً لقيمته الكبيرة.


وقالت: «طبعاً، لحد عنده وأبوس راسه كمان»، مضيفة أن عبد الرحمن أبو زهرة تحدث معها مطولاً خلال اللقاء وكشف لها كثيراً من الكواليس الإنسانية الخاصة بحياته، وعلاقته بزوجته الراحلة، ومدى وفائه لها بعد رحيلها.

جعل معاناته في ميزان حسناته 


واختتم صلاح عبد الله حديثه بالدعاء للفنان الراحل، قائلاً: «جنة ونعيمها بإذن الله، ويجعل معاناته في ميزان حسناته بالذات في الفترة الأخيرة من حياته يا رب».

