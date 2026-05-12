لأول مرة .. البحرية الأمريكية تعترض ناقلة يونانية تحمل نفطا عراقيا بعد تجاوزها هرمز

كشفت تقارير بحرية عن إجبار البحرية الأمريكية لناقلة النفط اليونانية “Agios Fanourios” على تغيير مسارها والعودة عقب عبورها مضيق هرمز، رغم حصولها على موافقة عبور من الجانب الإيراني، أثناء نقلها شحنة من النفط العراقي.

ووفقا لبيانات تتبع الملاحة وصور الأقمار الصناعية، كانت الناقلة قد واصلت رحلتها عبر بحر عمان باتجاه فيتنام، قبل أن ترصد أنظمة التتبع تحولا مفاجئا في خط سيرها وعودتها نحو المضيق، في خطوة وصفت بأنها سابقة نادرة بحق ناقلة أجنبية لا تحمل نفطا إيرانيا.

الحادثة تعكس حجم التوتر المتصاعد في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية بالعالم، حيث تمر نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، ما يزيد المخاوف من تداعيات أي تحركات عسكرية أو أمنية على استقرار الأسواق الدولية وأسعار النفط.

من جهته، أشار حساب “مينش أوشن” المتخصص في مراقبة حركة السفن إلى أن إعادة الناقلة تمت بصورة قسرية بعد عبورها ممرا بحريا ضمن نطاق النفوذ الإيراني، معتبرا أن أي اضطراب قد يصيب الاقتصاد العالمي نتيجة هذه الإجراءات تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة، وليس إيران.