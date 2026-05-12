قطر: استخدام مضيق هرمز كسلاح ضد دول المنطقة أمر غير مقبول

أكد رئيس الوزراء القطري أن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط أو كسلاح ضد دول المنطقة أمر غير مقبول، مشددًا على أن المضيق يعد ممرًا ملاحيًا دوليًا يجب الحفاظ على أمنه واستقرار حركة الملاحة به.

وأوضح أن أمن الممرات البحرية يمثل عنصرًا أساسيًا لاستقرار الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بالنسبة لحركة نقل النفط والطاقة عالميًا.

أهمية المضيق للاقتصاد العالمي

وقال إن الملاحة البحرية عبر المضيق ترتبط بشكل مباشر بأسواق الطاقة العالمية، ما يجعل أي تهديد له مصدر قلق دولي واسع.

مطالبات بحماية الممرات البحرية

ودعا رئيس الوزراء القطري إلى ضرورة حماية الممرات البحرية الدولية ومنع أي محاولات لتهديد حرية الملاحة أو التأثير على استقرار المنطقة.