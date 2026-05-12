رئيس الوزراء القطري: الشرق الأوسط يمر بمرحلة دقيقة تتطلب التنسيق بين الدول

أكد رئيس الوزراء القطري أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة دقيقة وحساسة في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، مشددًا على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الصديقة والشقيقة من أجل احتواء الأزمات الحالية والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركات دبلوماسية مكثفة وجهودًا مشتركة لمنع اتساع دائرة الصراع، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة تؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي.

تنسيق خليجي مستمر

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن بلاده تواصل التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من دول المنطقة، بهدف دعم الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار وتهدئة الأوضاع، مؤكدًا أن العمل المشترك أصبح ضرورة لمواجهة التحديات الراهنة.

دعوات لتغليب الحلول السياسية

وشدد على أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية لإنهاء الأزمات الحالية، مؤكدًا أن الحوار يبقى الخيار الأفضل لتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد والتوترات.

قطر تشيد بجهود باكستان لإنهاء الحرب وإعادة الاستقرار للمنطقة

أعرب رئيس الوزراء القطري عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها باكستان من أجل إنهاء الحرب واحتواء التصعيد في المنطقة، مؤكدًا دعم قطر الكامل لأي تحركات سياسية أو دبلوماسية تستهدف إعادة الاستقرار ووقف النزاعات.

وأشار إلى أن الجهود الباكستانية تمثل خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة من اتساع نطاق التوترات وتأثيرها على أمن المنطقة والعالم.

دعم للحلول السلمية

وأكد رئيس الوزراء القطري أن الحلول السلمية والحوار السياسي هما الطريق الأمثل لإنهاء الأزمات، داعيًا جميع الأطراف إلى تغليب لغة العقل والعمل على خفض التصعيد.

مخاوف من استمرار التوترات

وأضاف أن استمرار الحرب ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن تأثيراته الاقتصادية والأمنية على العديد من الدول.