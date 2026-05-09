نائب الرئيس الأمريكي يناقش مع رئيس الوزراء القطري تخفيف حدة التوترات

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التقى في واشنطن نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، وبحثا معه "خفض حدة التوتر في المنطقة".

وأشارت وزارة الخارجية القطرية إلى أن الجانبين ناقشا أيضاً التطورات الأخيرة في المنطقة وجهود الوساطة الباكستانية "الهادفة إلى تهدئة التوترات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وخلال اللقاء، أكد آل ثاني "ضرورة استجابة جميع الأطراف بشكل إيجابي لجهود الوساطة، التي من شأنها أن تمهد الطريق لمعالجة جذور الأزمة بالوسائل السلمية، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق سلاماً مستداماً في المنطقة".

