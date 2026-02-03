غلق مركز تجميل مخالف ومصادرة مستحضرات مجهولة المصدر في نجع حمادى| صور

أسفرت حملة مكبرة بالتنسيق بين الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا، وإدارة العلاج الحر، والأجهزة التنفيذية والمعنية، عن رصد تجاوزات جسيمة بمركز تجميل بمركز نجع حمادى.

وأوضحت المهندسة أماني صلاح، مدير عام إدارة شئون البيئة بمحافظة قنا، بأن الحملة رصدت تجاوزات مزاولة النشاط بدون ترخيص، وعدم وجود تعاقد رسمي للتخلص من المخلفات الطبية الخطرة، مما يشكل خطرًا بيئيًا، بالإضافة إلى ضبط كميات من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير المسجلة بوزارة الصحة المصرية.

وأضافت صلاح، أن مكتب شئون البيئة، قامت بتحرير محضر مخالفة بشأن آلية التخلص من النفايات، فيما صادرت إدارة التموين، كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، كما أعدت إدارة العلاج الحر، مذكرة عاجلة لغلق المركز فورًا.

جاءت الحملة، بإشراف المهندسة صفاء عبد الرحيم، رئيس مكتب شئون البيئة بنجع حمادي، وبمشاركة الدكتورة إيمان عبد الوارث، ومجدي أبوسحلي، والدكتور محمد توغان، من إدارة العلاج الحر، في إطار حرص المحافظة التنفيذ الحملات لردع المخالفين وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة الميدانية على كافة المنشآت الطبية ومراكز التجميل بمختلف مراكز المحافظة، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لأى مخالفات تهدد صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ قنا، ضرورة حصول هذه المنشآت على التراخيص القانونية اللازمة، والالتزام بالمعايير البيئية والصحية الصارمة، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع المتلاعبين بالاشتراطات الطبية والبيئية حفاظًا على الصحة العامة.