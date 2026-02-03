قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
ضمن الموجه 28.. إزالة مخالفات بناء بمساحة 5162مترًا في نجع حمادي

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن جهود المحافظة مستمرة في أعمال التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، ضمن أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وشدد محافظ قنا، على أن ملف التعديات يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لما يمثله من أهمية في حماية الأمن الغذائي وصون مقدرات الأجيال القادمة، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتطبيقًا لسيادة القانون.

وفي السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة حسين الزمقان، رئيس المركز، حملة مكبرة بقرية المصالحة، التابعة للوحدة المحلية لقرية السلامية، أسفرت عن إزالة تعديات ومخالفات بناء على مساحة إجمالية بلغت 5162 مترًا مربعًا، بحضور عزت قناوي، نائب رئيس المركز، وعماد محمود، رئيس قرية السلامية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، أن المخالفات عبارة عن مبانٍ مقامة بالمخالفة، شملت أعمدة وقواعد وأسقف خرسانية، ومحاطة بالطوب الأبيض والأحمر، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض لضمان عدم عودة المخالفة مرة أخرى.

وأضاف الزمقان، أن الحملة شاركت فيها الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، مؤكدًا على عدم التهاون مع أي تعديات، واستمرار التواجد الميداني اليومي لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا وتحقيقًا للصالح العام.

مقابض أبواب السيارات المخفية
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

