ضمن الموجه 28.. إزالة مخالفات بناء بمساحة 5162مترًا في نجع حمادي

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن جهود المحافظة مستمرة في أعمال التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، ضمن أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وشدد محافظ قنا، على أن ملف التعديات يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لما يمثله من أهمية في حماية الأمن الغذائي وصون مقدرات الأجيال القادمة، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتطبيقًا لسيادة القانون.

وفي السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة حسين الزمقان، رئيس المركز، حملة مكبرة بقرية المصالحة، التابعة للوحدة المحلية لقرية السلامية، أسفرت عن إزالة تعديات ومخالفات بناء على مساحة إجمالية بلغت 5162 مترًا مربعًا، بحضور عزت قناوي، نائب رئيس المركز، وعماد محمود، رئيس قرية السلامية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، أن المخالفات عبارة عن مبانٍ مقامة بالمخالفة، شملت أعمدة وقواعد وأسقف خرسانية، ومحاطة بالطوب الأبيض والأحمر، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض لضمان عدم عودة المخالفة مرة أخرى.

وأضاف الزمقان، أن الحملة شاركت فيها الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، مؤكدًا على عدم التهاون مع أي تعديات، واستمرار التواجد الميداني اليومي لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا وتحقيقًا للصالح العام.