قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكتبة مصر العامة بقنا تطلق 20 برنامجًا تدريبيًا وثقافيًا خلال إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بقنا
مكتبة مصر العامة بقنا
يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، باستمرار دعم الفعاليات الثقافية والأنشطة الإبداعية، وتوعية الطلاب والشباب في جميع المؤسسات الحكومية، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في عقول النشء، لما يمثله من ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد محافظ قنا بالجهد المبذول من مكتبة مصر العامة بقنا، ومواصلتها دورها التوعوي، من خلال تقديم حزمة من التدريبات والبرامج والفعاليات المتنوعة، التي تصقل مهارات الطلاب، وتنمي مهاراتهم الإبداعية، بالإضافة إلى إعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دعاء بري، مدير عام مكتبة مصر العامة بقنا، أن المكتبة تقدم خلال تلك الفترة من العام سلسلة متنوعة من الفعاليات والتدريبات والبرامج المكثفة، تزامنًا مع إجازة نصف العام، في إطار دورها التوعوية والتثقيفي، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والسفير رضا الطايفي، مدير مكتبات مصر العامة.

وقالت “بري” إنه تم تنظيم نحو 20 فعالية متنوعة، استهدفت الأطفال والنشء ومختلف فئات المجتمع، حيث تضمنت فعاليات عن عيد الشرطة، والإسراء والمعراج، إلى جانب أنشطة فنية وإبداعية مثل الرسم والتلوين والنحت، وسينما الأطفال، ومسرح العرائس، وبرامج تدريبية متخصصة، مثل المخترع الصغير، والروبوت والبرمجة، والشطرنج، واليوسي ماث، وتحفيظ القرآن الكريم، والقراءة الحرة.

وأضافت مدير مكتبة مصر العامة أن الفعاليات شملت ألعاب المنتسوري، لتنمية ذكاء الأطفال، وتدريبات الجمباز، والتايكوندو، والكاراتيه، والكونغ فو، بالإضافة إلى افتتاح ركن ألعاب جديد يضم مجموعة من ألعاب تنمية المهارات الذهنية والترفيهية للأطفال.

وذكرت أن المكتبة نظمت فعاليات خاصة لأبنائنا من ذوي الهمم على كورنيش النيل، والتي لاقت إشادة واسعة من أولياء الأمور لما تركته من أثر إيجابي وسعادة لدى الأطفال، إضافة إلى مشاركة المكتبة المتنقلة في ندوة توعوية بعنوان "ولادنا مسئوليتنا" بكوم يعقوب، إضافة إلى مشاركتها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأعربت مدير عام مكتبة مصر بقنا، عن تقديرها لدعم محافظ قنا، ومدير مكتبات مصر العامة، وحرصهم الدائم على تذليل جميع العقبات، مشيرة إلى أن الهدف هو جعل المكتبة منارة للتنوير ودمج الشباب وتطوير مهارتهم، بما يسهم في مسيرة التنمية المستدامة.

قنا الفعاليات الثقافية مكتبة مصر العامة الجمهورية الجديدة سوق العمل ذوي الهمم معرض القاهرة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

الكاتب يوسف القعيد

يوسف القعيد: الساحة الأدبية بمصر تشهد ازدهارا وحضورا لافتا على المستوى الثقافي العربي

العميل الليلي

طرح الموسم الثالث من «العميل الليلي» 19 فبراير

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مائدة مستديرة بمعرض القاهرة للكتاب تناقش تحويل تغير المناخ إلى مسؤولية مجتمعية

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد