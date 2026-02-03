مكتبة مصر العامة بقنا تطلق 20 برنامجًا تدريبيًا وثقافيًا خلال إجازة نصف العام

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، باستمرار دعم الفعاليات الثقافية والأنشطة الإبداعية، وتوعية الطلاب والشباب في جميع المؤسسات الحكومية، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في عقول النشء، لما يمثله من ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد محافظ قنا بالجهد المبذول من مكتبة مصر العامة بقنا، ومواصلتها دورها التوعوي، من خلال تقديم حزمة من التدريبات والبرامج والفعاليات المتنوعة، التي تصقل مهارات الطلاب، وتنمي مهاراتهم الإبداعية، بالإضافة إلى إعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دعاء بري، مدير عام مكتبة مصر العامة بقنا، أن المكتبة تقدم خلال تلك الفترة من العام سلسلة متنوعة من الفعاليات والتدريبات والبرامج المكثفة، تزامنًا مع إجازة نصف العام، في إطار دورها التوعوية والتثقيفي، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والسفير رضا الطايفي، مدير مكتبات مصر العامة.

وقالت “بري” إنه تم تنظيم نحو 20 فعالية متنوعة، استهدفت الأطفال والنشء ومختلف فئات المجتمع، حيث تضمنت فعاليات عن عيد الشرطة، والإسراء والمعراج، إلى جانب أنشطة فنية وإبداعية مثل الرسم والتلوين والنحت، وسينما الأطفال، ومسرح العرائس، وبرامج تدريبية متخصصة، مثل المخترع الصغير، والروبوت والبرمجة، والشطرنج، واليوسي ماث، وتحفيظ القرآن الكريم، والقراءة الحرة.

وأضافت مدير مكتبة مصر العامة أن الفعاليات شملت ألعاب المنتسوري، لتنمية ذكاء الأطفال، وتدريبات الجمباز، والتايكوندو، والكاراتيه، والكونغ فو، بالإضافة إلى افتتاح ركن ألعاب جديد يضم مجموعة من ألعاب تنمية المهارات الذهنية والترفيهية للأطفال.

وذكرت أن المكتبة نظمت فعاليات خاصة لأبنائنا من ذوي الهمم على كورنيش النيل، والتي لاقت إشادة واسعة من أولياء الأمور لما تركته من أثر إيجابي وسعادة لدى الأطفال، إضافة إلى مشاركة المكتبة المتنقلة في ندوة توعوية بعنوان "ولادنا مسئوليتنا" بكوم يعقوب، إضافة إلى مشاركتها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأعربت مدير عام مكتبة مصر بقنا، عن تقديرها لدعم محافظ قنا، ومدير مكتبات مصر العامة، وحرصهم الدائم على تذليل جميع العقبات، مشيرة إلى أن الهدف هو جعل المكتبة منارة للتنوير ودمج الشباب وتطوير مهارتهم، بما يسهم في مسيرة التنمية المستدامة.