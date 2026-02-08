قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
2492 إذن تصدير و1846 إفراجًا جمركيًا .. سلامة الغذاء في أسبوع

ولاء عبد الكريم

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الخامس لعام 2026 عن الفترة من 31 يناير حتى 6 فبراير 2026، والذي استعرض أبرز أنشطة الهيئة في مجالات الرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية، وحركة الصادرات والواردات، وجهود التفتيش على الأسواق المحلية، بما يعكس استمرار العمل على تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.


وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 103 زيارات معاينة خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 8 منشآت غذائية جديدة، فيما قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 58 زيارة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 7 منشآت، وإصدار 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة.


فيما يخص الصادرات، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 6777 رسالة بإجمالي 265 ألف طن لصالح 566 شركة، شملت 752 صنفًا من المنتجات الغذائية. وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة بواقع 75 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 12 ألف طن، فيما جاءت البطاطس في صدارة الخضراوات المصدرة بإجمالي 15 ألف طن. وبلغ عدد الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية 186 دولة، من أبرزها السعودية وأمريكا وروسيا وهولندا. كما احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل المصدرة بإجمالي 1616 رسالة.


وفي قطاع الواردات، استقبلت البلاد 2110 رسالة غذائية بإجمالي 500 ألف طن مستوردة من 94 دولة، تصدرتها روسيا وأوكرانيا والأرجنتين وأمريكا وتركيا. وواصل ميناء الإسكندرية تصدره قائمة المنافذ في عدد الرسائل الواردة بإجمالي 673 رسالة. وتم الإفراج عن 1346 رسالة غذائية تحت التحفظ، إلى جانب الإفراج عن 500 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، كما تم إصدار تراخيص استيراد لـ202 مستورد خلال نفس الفترة.


وفي إطار الرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية، نفذت الهيئة 84 مأمورية شملت المرور على 109 منشآت غذائية، وتم التحفظ على 263 رسالة غذائية واردة، مع إعادة تصدير 8 رسائل مرفوضة معمليًا. كما تم تنفيذ حملات تفتيشية على المخابز شملت 32 مخبزًا بأنواعها المختلفة، وارتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1566 مخزنًا.


واستقبلت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 115 شكوى من المواطنين عبر قنوات متعددة، وتم تنفيذ حملات رقابية استهدفت 232 منشأة غذائية في عدد من المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المنشآت المخالفة. كما نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 30 مأمورية رقابية في 14 محافظة، وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة 2212 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.


وفي مجال تسجيل وترخيص الأغذية الخاصة، تم تسجيل 43 منتج مكمل غذائي، وفحص 446 منتجًا جديدًا، واعتماد 24 شركة، إلى جانب إصدار 10 شهادات بيع حر و25 موافقة إعلانية. كما شهد الأسبوع تسجيل 408 منشآت من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وإجراء 393 معاينة، واستيفاء 264 منشأة لاشتراطات الهيئة، ليرتفع إجمالي المنشآت المسجلة إلى 72740 منشأة.


وكثفت الهيئة جهودها الرقابية على قطاعات الألبان، والمنشآت السياحية، ووحدات الطعام المتنقلة، والمجازر، ومصانع المواد الملامسة للغذاء، ومنشآت الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، حيث تم تنفيذ عشرات الجولات التفتيشية في مختلف المحافظات، وأسفرت عن تسجيل منشآت جديدة وإصدار أذون تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي.


وعلى صعيد الرقابة على الأسواق المحلية، نفذت الهيئة حملات موسعة شملت 311 مركزًا وحيًا من خلال 31 فرعًا وبمشاركة 932 مفتشًا، وتم المرور على 5637 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وترخيص 429 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات، إلى جانب تنفيذ 1586 مأمورية رقابية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن.


كما نفذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية المختلفة، شملت محافظات الغربية، المنوفية، الأقصر، قنا، القليوبية، الشرقية، أسيوط، أسوان، سوهاج، البحر الأحمر، دمياط، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، شمال سيناء، الفيوم، جنوب سيناء والمنيا، وأسفرت عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة، والتحفظ على منتجات مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.


وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرارها في تنفيذ خطتها الرقابية الشاملة على جميع مراحل تداول الغذاء، من الإنتاج وحتى وصوله إلى المستهلك، بما يضمن توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الخط الساخن 16528، أو من خلال قنوات التواصل الرسمية للهيئة.

