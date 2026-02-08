قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 8-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل سعر أشهر عيار ذهب بأول تعاملات له اليوم الأحد 8-2-2026 وعلى مستوى محلات تداول المشغولات الذهبية.

أشهر عيار ذهب

وجاء سعر أعلي أعيرة الذهب وهو من عيار 21  الأقل فئة في محلات الصاغة المصرية.

اسعار الذهب اليوم

 

آخر تحديث لأشهر سعر عيار ذهب

وتضمن آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا نحز 6675 جنيه للبيع و6725 جنيه للشراء.

استقرار الذهب

استقرت أسعار الذهب في أول تعاملات داخل محلات تداول المشغولات الذهبية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الذهب ثابت

ويستمر استقرار سعر جرام الذهب بأول تداولات مسجلة اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

اسعار الذهب اليوم

الذهب يرتفع

وسجل سعر جرام الذهب مقدار 60 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس بمختلف الأعيرة الذهبية.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

تحركات الذهب 

وتعرض سعر المعدن الأصفر لتراجع بقيمة بلغت 130 جنيه في المتوسط خلال اليومين الماضيين.

خلال الأسابيع الماضية فقد سعر الذهب ما يقارب من 1200 جنيه في المتوسط من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6675 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7628 جنيه للبيع و 7628 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا نحز 6675 جنيه للبيع و6725 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5721 جنيه للبيع و 5764 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4450 جنيه للبيع و 4483 جنيه للشراء.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.4 ألف جنيه للبيع و 53.8 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4891 دولار للبيع و 4892 دولار للشراء.

الذهب يلتقط أنفاسه ويعاود الارتفاع مجددا بعد موجة خسائر حادة

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا  بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، وذلك بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.4%، مدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وشهدت  الأسواق خلال الأيام الماضية حالة من التوتر بين بعض التجار والمستهلكين، نتيجة مطالبة عدد من العملاء بإلغاء الحجوزات واسترداد الأموال عقب تراجع الأسعار، لا سيما من قاموا بالشراء عند مستويات سعرية مرتفعة.

